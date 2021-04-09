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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيسائي الأسبوعية 9 ابريل 2021 : عروض شهر رمضان في المقال التالي
نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض العيسائي الاسبوعيه التي يبحث عليها العديد من المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تعد عروض العيسائي من العروض التي تتيح جميع الأجهزة المنزلية والالكترونيات التي يحتاجها كل بيت بتخفيضات كبيره جدا تصل الي 50 % بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم لذالك يريد المواطنين معرفه عروض العيسائي كي يستفيدوا من التخفيضات المقدمة علي الأدوات المنزلية.
عروض العيسائي الاسبوعيه
تحتوي مجله عروض العيسائي الأسبوعية علي العديد من الأدوات المنزلية :
- تقدم عروض العيسائي تخفيضات علي عصاره باناسونيك 230 واط بسعر 580ريال سعودي بدلا من 700 ريال سعودي بمناسبه شهر رمضان الكريم
- تقدم عروض العيسائي تخفيضات علي عصاره باناسونيك 800 واط بسعر 501 ريال سعودي
- تقدم عروض العيسائي تخفيضات علي عصاره من نوع باناسونيك 800 واط بسعر 329 ريال سعودي فقط
كانت هذه عروض العيسائي الأسبوعية اليوم 9 ابريل الموافق 28 شعبان 1442 بمناسبه شهر رمضان الكريم الذي تقدم عروض علي الأجهزة المنزلية والتي ذكرناها لكم من خلال مجله عروض العيسائي حيث يستمر هذا العرض لنده أسبوع في جميع متاجر ومعارض العيسائي في جميع المدن في المملكة العربية السعودية او حتي ان يتم نفاذ الكميه المحدده لذالك سارعوا كي تستفيدوا بالخصومات المقدمة من العيسائي.
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