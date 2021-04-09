شوف عروض أسواق العثيم السعودية الأسبوعية رمضان ١٤٤٢ أقوي عروض السعودية اليوم

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عروض أسواق العثيم السعودية الأسبوعية أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية من أشهر الأسواق التجارية على الإطلاق، وذلك بسبب جودة السلع الغذائية التي تقدمها، يفضل العملاء السعوديين الشراء من أسواق العثيم لأن منتجاته دائماً ما طازجة وعالية الجودة وجيدة الطعم، وأيضا تقوم هذه الأسواق باستمرار بعمل الكثير من العروض اليومية والأسبوعية على جميع السلع الموجودة في المتاجر، ويمكن الشراء خصومات العثيم أيضا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها. عروض أسواق العثيم السعودية الأسبوعية عروض العثيم اليوم جبن المراعي موزاريلا مبشورة 200 جم 2 عبوة 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

جبن المراعي شيدر علب 113 جم 3 عبوات بلغ سعرهم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.

حليب المراعي بودرة 2000 جم بلغ سعره 45 ريال سعودي بدلاً من سعر 71 ريال سعودي.

جبن المراعي كريم شيدر 500 جم بلغ سعر الربطة 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.

عصير المراعي برتقال 140 مل بلغ سعر العبوة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية كيك سفن دايز بحشوة الكاكاو 12 قطعة 20 جم بلغ سعر العبوة 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 7 ريال سعودي.

عصير المراعي برتقال بدون سكر 1.5 لتر بلغ سعر العبوة 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

جبن المراعي شرائح برجر أو شيدر 400 جم بلغ سعرها 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي. عروض العثيم على المنتجات الغذائية عروض السعودية رمضان ١٤٤٢ أرز بسمتي مزة الطائي 10 كجم بلغ سعره 54 ريال سعودي بدلاً من سعر 83 ريال سعودي.

أرز الفارس سيلا بسمتي مزة هندي بلغ سعر 10 كيلو 54 ريال سعودي بدلاً من سعر 74 ريال سعودي.

أرز باب الدهب مزة بسمتي هندي 10 كجم بلغ سعره 54 ريال سعودي بدلاً من سعر 73 ريال سعودي.

أرز السفير سيلا بسمتي كريمي 5 كجم بلغ سعره 27 ريال سعودي بدلاً من سعر 38 ريال سعودي.

أرز انديا جيبت عنبر كلاسيك 5 كجم بلغ سعره 59 ريال سعودي بدلاً من سعر 68 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم السعودية الأسبوعية رمضان ١٤٤٢ أقوي عروض السعودية اليوم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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