نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاعفاء من بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الاعفاء من بنك الراجحي، مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يعتبر من أهم البنوك الموجودة الان داخل المملكة العربية السعودية حيث أنه يقدم العديد من الخدمات البنكية ومن أبرزها الإعفاء من سداد القروض والمديونية للبنك، ولكن يوجد بعض من الشروط والمستندات التي عليكم التعرف عليها حتى تتمكن من الحصول علي للإعفاء.

شروط الاعفاء من بنك الراجحي

طريقة تقديم طلب إعفاء لبنك الراجحي بالمملكة العريبة السعودية.

في البداية عليكم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بمصرف الراجحي لطلب الإعفاء. على المتقدم أن يقوم بإرسال صورة هوية للجنسية التابعة له. أما إذا كان مقيم بالمملكة فيرسل صورة الإقامة بالمملكة العربية السعودية. يتم تقديم الخطاب الخاص من جهة العمل ويكون موضح فيه الراتب الشهري الخاص بطالب الاعفاء، وذلك لكي يتمكن من الحصول على الإعفاء.

شروط قروض مصرف الراجحي

اهم الشروط الواجب توافرها لكى تتمكن من العحصول علي قرض من بنك الرجحى بالمملكة العربية السعودية

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز سن ال60 عمل عند طلب التمويل الشخصي. أن لا يقل راتب العميل عن 2000 ريال سعودي. المستندات المطلوبة للحصول على قرض من بنك الراجحي

الاوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك الرجحى

يوجد بعض من الأوراق التي يجب على المواطنين توافرها من أجل التقديم في بنك الراجحي، والحصول على القرض، ومن هذه الأوراق ما يلي:

إحضار كشف حساب من البنك، ويجب أن يكون لآخر 6 شهور على الأقل. تقديم صندوق بريدي. على العميل تقديم جميع الأوراق التي تثبت له مكان الإقامة الخاص به.

وفي نهاية المقال نكون قدمنا لكم طريقة الحصول على إعفاء، وفي حالة وجود أي استفسار لا داعي للتردد في وضع تعليق وسنقوم بالرد عليكم.