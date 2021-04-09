شوف عروض بنده الاسبوعية 50% خصم على جميع المنتجات في شهر رمضان

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عروض بنده الاسبوعية ، يحتوي هايبر بنده على العديد من المنتجات المختلفة، حيث يوجد له سلسلة عروض ممتدة في أرجاء المملكة العربية السعودية ولذلك أينما كنت متواجد يمكنك الاستفادة من العروض والتي تشمل الخضروات والفواكه والأجبان والألبان والحلويات بمختلف أنواعها، ولذلك دعنا عزيزي القارئ أن نذكر لك الآن أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده. عروض بنده الاسبوعية تخفيضات هايبر بنده في السعودية 2021م. كرواسون فرنسي طازج وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 12.95 ريال سعودي. معمول بالتمر وصل سعره إلى 18.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.75 ريال سعودي. بيتي فور مشكل وصل سعره إلى 18.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 28.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده اقوى عروض بنده المنتقاة خصيصا لكم خلال شهر رمضان المبارك بسكويت مصري طويل وصل سعره إلى 18.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22.75 ريال سعودي. ميني دونات وردي وصل سعره إلى 3.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6.95 ريال سعودي. كيك قوس قزح وصل سعره إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده عروض هايبر بنده على الأجبان وصل سعر جبن رومي جرين لاند إلى 32.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 51.95 ريال سعودي. جبنة شيدر أبيض وصل سعرها إلى 48.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 65.95 ريال سعودي. صدور تركي مدخن قليل الدهن بيبي وصل سعره إلى 56.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 79.95 ريال سعودي. سلطة جبنة فيتا البركة وصل سعرها إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 31.95 ريال سعودي. زيتون كوبوليفا أسود أو أخضر شرائح وصل سعره إلى 10.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية 50% خصم على جميع المنتجات في شهر رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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