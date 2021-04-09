شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم ١٠ ابريل الموافق ٢٨ شعبان عروض ال 4 أيام

نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده وهايبر بنده التي تعد من افضل العروض في المملكة العربية السعودية والتي يفضلها جميع المواطنين عن باقي العروض حيث تقدم عروض بنهده وهايبر بنده جميع المنتجات الغذائية والأدوات الكهربية والمنزلية وجميع السلع الغذائية بتخفيضات تصل الي 50% بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تستمر هذه العروض لمده 4 أيام فقط أو حتي أن يتم نفاذ الكميه من جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده.

عروض بنده وهايبر بنده

تتيح عروض بنده وهايبر بنده جميع المنتجات التي يحتاجها جميع المواطنين في عروضها حيث تقدم افضل السلع والمنتجات الغذائية من فواكه وخضروات ولحوم كما تقدم عروض ال 4 أيام علي الحفاضات وعلي المناشف ماكسي رول الذهبي وعروض الشامبوا بمختلف أنواعه بخصومات كبيره مقدمه من عروض بنده وهايبر بنده اليوم.

تشمل عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات علي :

تقدم عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات علي حفائض للأطفال بامبرز عنايه مميزه أو العبوه الجامبو بسعر 129.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات علي مناشف الذهبي للمطبخ بسعر 16.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات علي العبوه العائليه من بيبي جوي أيضا بعبوه مجانا

تقدم عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات علي ماكس رول الذهبي بسعر 19.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده وهايبر بنده تخفيضات علي الشامبو بجميع انواعه بسعر 9.95 ريال سعودي فقط

كانت هذه مجله عروض بنده وهايبر بنده اليوم التي تقدم العدد من المنتجات بخصومات كبيره جدا للمواطنين في المملكة العربية السعودية حيث يستمر العرض لمده اربع أيام فقط في جميع اسواق ومتاجر بنده وهايبر بنده في جميع المدن او حتي أن يتم نفاذ الكميه المحدده.