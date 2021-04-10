نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض بنده علي مستلزمات رمضان والسلع الغذائية في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية بتاريخ 7 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442 يقدم أقوي الخصومات الهائلة علي اللحوم الفريش أسعار خاصة علي الأسماك الطازجة و تشكيله من التوابل والمكسرات تتوالي الخصومات علي المجمدات والمعلبات ومنتجات العناية الشخصية وحفاضات الأطفال حصري في أسواق بنده أشتري حبة وأحصل علي الثانية مجانا علي منتجات غسول الجسم وسائل اليدين وصابون الاستحمام ( LUX _ Dove _ Dettol _ Lifebouy _ Johnson _Sunova ) وهذا العرض ساري لمدة 5 أيام فقط من الأربعاء ألي الأحد والمنتج الأقل سعرا مجانا وهذا العرض لا يشمل العبوات 700 مل من منتجات لوكس _ لايف بوى _ دوف، وخصومات علي الجولات المحمولة والتابلت والكمبيوتر المحمول ومنتجات مولينكس الكهربائية وأدوات حفظ بلاستيكية عروض خاصه وخصومات علي السلع الغذائية من معكرونة ( إيطاليانو _ بريفيتو _ قودي ) شكل أي 8 حبات من المنتجات الموضحة في المجلة ( أصناف مختارة ). عروض بنده الأسبوعية قسم الأسماك جمبري مزارع 60 / 70 للكيلو ب 27.95 رس .

جمبري منظف 31 / 40 للكيلو ب 59.95 رس .

سمك بياض حمام للكيلو ب 19.95 رس . توابل ومكسرات جوز أمريكي للكيلو ب 54.95 رس .

لوز صنوبري للكيلو ب 54.95 رس .

بهارات الكبسة للكيلو ب 29.95 رس .

بهارات شوربة للكيلو ب 29.95 رس .

برغل أبيض / أسود ناعم / خشن تركي للكيلو ب 5.95 رس.

فول مجروش مصري للكيلو ب 7.95 رس .

حمص حب رقم 12 للكيلو ب 8.95 رس .

جوز الهند مطحون للكيلو ب 17.95 رس . طماطم محلي كرتون( 4.25 _ 4.50 ) كيلو ب 9.95 رس .

تتضمن عروض بنده سكر ناعم الأسرة ( 10+2 كيلو ) للكيس ب 16.95 رس بدلا من 38.25 رس .

أكياس شاي أسود ليبتون (300 كيس) للعلبه ب 23.95 رس بدلا من 50.25 رس .

زيت دوار الشمس نور (3×1,5 لتر) للحبه ب 29.95 رس بدلا من 53.50 رس.

جبنة مربعات كيري (3×432 جرام) عبوة تروجية ب 29.95 رس بدلا من 49.25 رس .

جيلي جرينز (12×80جرام) متنوع 1+1 ب 33.95 رس بدلا من 67.90 رس .

حليب مجفف كامل الدسم أنكور (2,25 كيلو) للحبه ب 38.95 رس بدلا من 72.95 رس .

أرز مزة بسمتي أبو كاس (10 كيلو) للكيس ب 49.95 رس بدلا من 82.95 رس .

دجاج دو (10×1,2 كيلو) للكرتون ب 93.95 رس بدلا من 159.95 رس . أصناف مختارة ب 14.95 رس الكمية محدوده معكرونة أيطاليانو 400 جرام .

معكرونة برفيتو (250_450_500 جرام) .

معكرونة قودي (250_450_500 جرام) . ( لكل متسوق 3 مجموعات) جبنه موزاريلا البقرات الثلاث للكيلو ب 19.95 رس بدلا من 43.75 رس.

سبية قشطة بوك (170 جرام) 10 حبات ب 19.95 رس بدلا من 35 رس.

شوفان أبيض هناء (1كيلو) 2 حبة ب 14.95 رس بدلا من 26.50 رس.

زيت زيتون بكر السوسن (2×500 جرام) للحبة ب 16.95 رس بدلا من 34.50 رس.

لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس هناء (185 جرام) / تريفا (170 جرام) 6 حبات ب 19.95 رس.

صدور دجاج سديا 1 كيلو ب 29.95 رس بدلا من 57 رس 2كيس.

زيت ذرة عافيه (2×1,5 لتر)+(2×750 مل) / (2×500مل) عبوة ترويجية ب 34.95 رس .

حليب طويل الأجل كامل / قليل الدسم المراعي (1لتر) 10+2 للكرتون ب 34.95 رس بدلا من 44.95 رس .

سائل غسيل الصحون فيري بلس (800 مل) 1 حبة متنوع ب 10.95 رس بدلا من 15.95 رس .

سائل غسيل الصحون فيري بلس (800 مل) 3 حبات متنوع ب 28.95 رس بدلا من 47.95 رس.

مناديل للوجه كلينكس (10×148مناديل) 1+1 ب 33.95 رس بدلا من 67.90 رس .

مسحوق غسيل تايد مركز 7 كيلو للكيس ب 39.95 رس بدلا من 94.95 رس . الوسوم عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده علي مستلزمات رمضان والسلع الغذائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض بنده علي مستلزمات رمضان والسلع الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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