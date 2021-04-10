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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت الدمام عروض قيمة وجهة التوفير في المقال التالي
عروض لولو ماركت الدمام عروض قيمة بمناسبة الشهر الفضيل، ومنها تترا سجادة صلاة ب 39 ريال، سجادة صلاة مبطنة متنوعه ب 69 ريال، هايل ليف فانوس متنوع ب 29 ريال، هوم ستايل حافظة القرآن الكريم ب 69 ريال، سجادة صلاة أسفنجية متنوعة ب 16 ريال، هايل ليف سجادة صلاه للسفر متنوعه ب 10 ريال، تيترا سجاده صلاه ساده ب 24 ريال، مصليه اسفنجيه ب 20 ريال.
عروض لولو ماركت الدمام عروض قيمة وجهة التوفير
لافاشكيري جبنة كريمة 500 جم ب 8،90 ريال، بوك كريمة الخفق لتر ب 18،95 ريال، الكبير صدور دجاج بدون عظم 2 كيلو ب36،95 ريال، الكبير مفروم لحم الدجاج ب 7،95 ريال، الكبير سمبوسة خضار 2 حبة ب 10،95 ريال، الكبير سمبوسة بنجابي ب 12،95 ريال، 1200 جم دجاج مجمد + ملوخية + بامية ب 83،95 ريال، أفخاد دجاج غليظه مجمدة 900 جم ب 8،95 ريال، برجر لحم 224 جم ب 5،95 ريال، برجر بقري 1000 جم ب 19،95 ريال، بطاطس مقلية أكثر قرمشة ب 19،95 ريال.
عروض لولو ماركت
أمريكانا ستربس الدجاج عادي ب 25،95 ريال، سوبر لحم بقري مفروم 2 حبة ب 5 ريال، أمريكانا ستربس الدجاج ب 25،95 ريال، أمريكانا صدور دجاج طرية كيلو ب 16،95 ريال، أمريكانا برجر دجاج ب 20،95 ريال، أمريكانا برجر دجاج بالبقسماط ب 14،95 ريال، أمريكانا بطاطس مقلية ب 13،95 ريال، امريكانا ب 9،95 ريال، أمريكانا خضار مشكل ب 9،95 ريال.
عروض لولو الأسبوعية
المراعي حليب قليل الدسم 10+2 ب 37،90 ريال، المراعي عسل طبيعي 500 جم ب 29،95 ريال، شوبستيك أرز كالروز 5 كيلو ب 19،90 ريال، هاينز طماطم كاتشب عبوة ضغط كيلو ب 13،90 ريال، قودي لحم التونا بالزيت 4،90 ريال، ربيع شاي إكسبريس فرط 800 جم ب 24،95 ريال، نيدو كيس حليب مجفف 49،95 ريال، ماجي مرقة الدجاج ب 12،95 ريال.
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