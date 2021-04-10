شوف عروض لولو ماركت الدمام عروض قيمة وجهة التوفير

عروض لولو ماركت الدمام عروض قيمة بمناسبة الشهر الفضيل، ومنها تترا سجادة صلاة ب 39 ريال، سجادة صلاة مبطنة متنوعه ب 69 ريال، هايل ليف فانوس متنوع ب 29 ريال، هوم ستايل حافظة القرآن الكريم ب 69 ريال، سجادة صلاة أسفنجية متنوعة ب 16 ريال، هايل ليف سجادة صلاه للسفر متنوعه ب 10 ريال، تيترا سجاده صلاه ساده ب 24 ريال، مصليه اسفنجيه ب 20 ريال.

عروض لولو ماركت الدمام عروض قيمة وجهة التوفير

لافاشكيري جبنة كريمة 500 جم ب 8،90 ريال، بوك كريمة الخفق لتر ب 18،95 ريال، الكبير صدور دجاج بدون عظم 2 كيلو ب36،95 ريال، الكبير مفروم لحم الدجاج ب 7،95 ريال، الكبير سمبوسة خضار 2 حبة ب 10،95 ريال، الكبير سمبوسة بنجابي ب 12،95 ريال، 1200 جم دجاج مجمد + ملوخية + بامية ب 83،95 ريال، أفخاد دجاج غليظه مجمدة 900 جم ب 8،95 ريال، برجر لحم 224 جم ب 5،95 ريال، برجر بقري 1000 جم ب 19،95 ريال، بطاطس مقلية أكثر قرمشة ب 19،95 ريال.

عروض لولو ماركت

أمريكانا ستربس الدجاج عادي ب 25،95 ريال، سوبر لحم بقري مفروم 2 حبة ب 5 ريال، أمريكانا ستربس الدجاج ب 25،95 ريال، أمريكانا صدور دجاج طرية كيلو ب 16،95 ريال، أمريكانا برجر دجاج ب 20،95 ريال، أمريكانا برجر دجاج بالبقسماط ب 14،95 ريال، أمريكانا بطاطس مقلية ب 13،95 ريال، امريكانا ب 9،95 ريال، أمريكانا خضار مشكل ب 9،95 ريال.

عروض لولو الأسبوعية

المراعي حليب قليل الدسم 10+2 ب 37،90 ريال، المراعي عسل طبيعي 500 جم ب 29،95 ريال، شوبستيك أرز كالروز 5 كيلو ب 19،90 ريال، هاينز طماطم كاتشب عبوة ضغط كيلو ب 13،90 ريال، قودي لحم التونا بالزيت 4،90 ريال، ربيع شاي إكسبريس فرط 800 جم ب 24،95 ريال، نيدو كيس حليب مجفف 49،95 ريال، ماجي مرقة الدجاج ب 12،95 ريال.