شوف عروض بنده الموفرة بأقوى الخصومات وأقل الأسعار

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عروض بنده الموفرة لجميع المتسوقين فرصة جديدة يمنحها هايبر بنده لعملائه لاقتناء العديد من المنتجات المعروضة داخل فروعه هذا الأسبوع بأقل الأسعار، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك حيث تهنئ بنده متسوقيها على طريقتها للأسبوع السادس على التوالي حاملة شعار “برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك” مشيرة إلى أن إرضاء العميل هدف تسعى إليه المجموعة طوال مسيرتها الطويلة التي استمرت لسنوات عديدة داخل المملكة وخارجها، وكعادتها تقدم مجموعة متميزة من المنتجات المختلفة ما بين سلع البقالة والإلكترونيات والملابس والأجهزة الكهربية إلى غير ذلك من المصنوعات التي لا غنى عنها في أي منزل. عروض بنده الأسبوعية بأسعار متميزة متوفر بجميع فروع هايبر بنده 2 كيس من الخضر المشكلة داري وزن 400 جرام بسعر 6.95 ريال بدلاً من 13 ريال.

2 كيس فاصوليا خضراء/ ملوخية/ قلقاس مع الخضرة مونتانا 400 جرام بسعر 4.95 ريال.

2 كيس فراولة مجمدة داري/ مونتانا وزن كيلو بسعر 12.95 ريال.

2 حبة نقانق دجاج دو وزن 400 جرام بسعر 8.95 ريال.

كيس بطاطس للقلي لامب وستون وزن 750 جرام احصل عليها بسعر 7.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

كيس بطاطس لامب وستون للقلي/ رفيعة وزن 2.5 كيلو بسعر 10.95 ريال.

توت داري وزن 350 جرام سعر الكيس 9.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال. عرض مميز من عروض هايبر بنده هذا الأسبوع كيس خضار مشكلة داري وزن 900 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

لحم دجاج/ غنم مفروم داري وزن 400 جرام 2 حبة بسعر 8.50 ريال بدلاً من 19 ريال.

كيس من فيليه سمك أبيض أسماك وزن كيلو بسعر 18.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال.

لب المانجو/ توتابوري مونتانا وزن كيلو احصل على حبة + حبة هدية بسعر 13.95 ريال بدلاً من 27.90 ريال.



فيليه السمك الشهي الكبير وزن 390 جرام سعر الكيس 22.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

روبيان حجم إضافي كبير وزن 400 جرام سعر الكيس 35.95 ريال بدلاً من 53.50 ريال.

روبيان للطبخ تبرك وزن 500 جرام سعر الكيس 11.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.



دجاج مجمد وزن 1100 جرام سعر 2 حبة 24.95 ريال بدلاً من 33 ريال، سعر الكرتون 119.95 ريال بدلاً من 159.95 ريال.

دجاج مجمد وزن 900 جرام بسعر 23.95 ريال لكل 2 حبة بدلاً من 29.90 ريال، ويمكنك شراء الكرتون مقابل 115.95 ريال فقط بدلاً من 147.95 ريال.

برجر بقري ساديا وزن 672 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال للحبة.

برجر بقري جامبو مشوي ومدخن ساديا وزن كيلو جرام سعر الحبة 22.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

أنصاف صدور دجاج مجمدة 2.5 كيلو سعر الحبة 39.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال.

بازلاء/ ذرة حلوة/ فاصوليا خضراء مقطعة/ خضار مشكلة مع ذرة 900 جرام بسعر 9.95 ريال.

بطاطس مقلية ساديا وزن 2.5 كيلو مقابل 13.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.



رقائق سبرينج رول سويتز وزن 275 جرام احصل على حبة + حبة مجاناً بسعر 7.50 ريال بدلاً من 15.90 ريال.

عجينة الكنافة سويتز وزن 500 جرام 1+ 1 مجاناً بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.90 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الموفرة بأقوى الخصومات وأقل الأسعار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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