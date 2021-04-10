نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم وخصومات شهر رمضان حتى 13 أبريل 2021 في اسواق العثيم مول السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم وخصومات شهر رمضان الممتدة حتى 13 أبريل 2021 في فروع اسواق العثيم داخل السعودية، وهذا على مختلف أنواع السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان من تمور، وجبن، وحلويات، وغيرهم الكثير من تخفيضات الجوالات ، وكافة ما يحتاجه المنزل، هذا في عروض العثيم الاسبوعية في السعودية.

عروض العثيم اليوم وخصومات شهر رمضان حتى 13 أبريل 2021 في اسواق العثيم مول السعودية

عروض العثيم في السعودية نقدمها لكم بتشكيلة متنوعة من التمور من أجود الأنواع الممتازة في المملكة ضمن خصومات السعودية المتنوعة، بالإضافة إلى مختلف أنواع الجبن ومنتجات الألبان الطبيعة، كما تجدون كذلك بمناسبة إقتراب الشهر الفضيل تخفيضات حصرية على الحلويات الشرقية، ويمكن الإستفادة من التخفيضات قبل يوم 13 أبريل 2021.

عروض العثيم

الصور التالية توضح أجدد ما تم طرحه من عروض العثيم الترويجية في المملكة من تمور، حيث تشتهر السعودية بين كافة الدول العربية بإنتاج التمور المتنوعة:

تمر صفاوي المدينة، وزن 1 كيلو، بسعر 20.95 ريال سعودي.

تمر سوبر خلاص الأحساء، وزن 500 جرام، بسعر 3.95 ريال سعودي.

تمر عجوة المدينة الخالدية صندوق، بسعر 16.95 ريال سعودي.

تمر صقعي الخالدية صندوق، بسعر 9.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية

تمر سلح وزن 1 كيلو جرام، بسعر 5.95 ريال سعودي في تخفيضات لحوم بنده .

. تمر عجوة المدينة علبة، وزن 1 كيلو جرام، بسعر 29.95 ريال سعودي.

تمر سوبر منيفي وزن 1 كيلو جرام، بسعر 6.95 ريال سعودي.

تمر جالكسي وزن 1 كيلو جرام، بسعر 34.95 ريال سعودي.

تمر تمارا سكري علبة، وزن 500 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي.

العثيم

يقبل معظم المقيمين بالمملكة على شراء الأجبان ومنتجات الألبان في شهر رمضان لكونهم الأكل المحبب لدى الكثير منهم على وجبة السحور، ولهذا نعرض في التالي كافة أسعار الجبن في العثيم مول السعودية:

كيلو جبن فيكتو فيتا، بسعر 8.95 ريال سعودي.

كيلو جبن فيتا بالفلفل أخضر، 2 كيلو بسعر 1 كيلو، بسعر 21.80 ريال سعودي.

كيلو جبن دوبل كريم، بسعر 8.95 ريال سعودي.

جبن جرين لاند أبيض، وزن 1.5 كجم، بسعر 24.75 ريال سعودي.

اسواق العثيم

الحلويات الشرقية كذلك تعد من السلع التي يقبل على شراؤها المستهلك في شهر رمضان، وفي التالي كل أسعار الحلويات الشرقية ضمن تخفيضات سوبر ماركت العثيم في المملكة:

كيلو كنافة بالقشطة، عرض خاص 50%، بسعر 22.50 بدلًا من 45 ريال سعودي.

كيلو بسبوسة بالفمتو، عرض خاص 50%، بسعر 15 بدلًا من 30 ريال سعودي.

تورتة كنافة كريمة وفواكه، عرض خاص 50%، بسعر 30 بدلًا من 60 ريال سعودي.

عرضنا في مقال اليوم عروض العثيم ماركت على التمور والحلويات، والجبن في الفروع داخل السعودية، حيث نجد تخفيضات متجددة يوميًا في مجلة العثيم ، و العثيم اون لاين ، وخصومات هذا الأسبوع تستمر حتى مساء يوم 13 أبريل 2021، الذي يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير.