شوف عروض لولو ماركت الرياض العروض الرمضانية

عروض لولو ماركت الرياض أقوي العروض الرمضانية بالمملكة من أسواق لولو ماركت المميزة سواء المنتجات المحلية أو المستوردة التي دائما ماتكون عالية الجودة وأسعار تنافسية، مقلوبة لحم ضأن للكيلو ب 29،90 ريال، كبسة الدجاج للكيلو ب 16،90 ريال، بلح الشام ب 19،90 ريال، كنافة طازجة ب 9،90 ريال، كيكة القهوة الإيرلندية حجم وسط ب 44،90 ريال، مكسرات مشكلة ب 39،90 ريال، تمور رشودية ب 9،90 ريال، تين سوري مجفف ب 27،50 ريال.

عروض لولو ماركت الرياض العروض الرمضانية

قودي مكرونة لازانيا 500 جم ب 7،95 ريال، مسراب الممتاز شاي سيلاني غني وسلس ب 10،95 ريال، بليمز لحم التونة الخفيف 2 حبة ب 7،90 ريال، 2 حبة سفن أب ب 14،50 ريال، باب الهند أرز بسمتي كلاسيك 10 كيلو ب 118،95 ريال، سنيكرز و توبكسن ب 11،95 ريال، جلاكسي شوكولاتة مينيز افضل مالدينا ب 33،95 ريال، جلاكسي جواهر ريفوليوشن 900 جم ب 49،95 ريال، بلفيتا بسكويت مغطاة شوكولاتة 12 حبة ب 13،95 ريال، كادبوري شوكولاتة متنوع ب 9،95 ريال.

عروض لولو ماركت الرياض

هولفيك مياه شرب طبيعة 500 مل ب 4،95 ريال، بانزاني مكرونة 500 جم ب 4،95 ريال، ليبز شرائح الأناناس 3 حبات ب 9،95 ريال، ليبز حبوب الذرة الكاملة ب 4،95 ريال، بانزاني مكرونة 500 مل ب 4،95 ريال، كيلوجز رقائق الذرة ب 17،95 ريال، دريم شوكولاتة خام للطبخ ب 5،75 ريال، كوستا ملح البحر ناعم ب 9،95 ريال، فليبيو بيريو زيت زيتون خفيف ب 40 ريال، هتبسا زيتون اسود ب 12،95 ريال، وايتس شوفان عضوي جامبو ب 16،50 ريال، براخ خل التفاح عضوي ب 19،75 ريال.

عروض لولو ماركت المنتجات العضوية

مورليف بذور الشيا عضوي سوداء 150 جم ب 15،50 ريال، اردو التوت الأسود ب 24،95 ريال، 24 مانترا أورجانيك ماسور دال 500 جم 2 حبة ب 13،50 ريال، نوتر جولد شوفان فوري ب 14 ريال، كويكر شوفان خالى من كوليسترول دقيق الشوفان الأصلي ب 29،95 ريال.