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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المفارش المنزلية بنصف السعر السعودية لولو ماركت في المقال التالي
عروض المفارش المنزلية بنصف السعر السعودية لولو ماركت، تعد هذه الفترة من أفضل الفترات التي تقدم فيها المتاجر في جميع أنحاء المملكة السعودية، ولقد قدمنا خلال هذه الفترة الكثير من عروض وتخفيضات السلع الغذائية لأنها من أكثر من الأشياء التي يحتاج لها كل منزل مسلم خلال شهر رمضان مبارك، ولكن قد تحتاج الكثير من المنزل ايضًا إلى بعض المفروشات الجديدة، ولذلك أختارنا لكم اليوم عروض المفارش المنزلية السعودية لولو ماركت.
عروض المفارش المنزلية بنصف السعر السعودية لولو ماركت
تقدم متاجر لولو ماركت بمناسبة شهر رمضان المبارك خصومات تصل إلى 50% على الستائر ومفارش السرير والسجاد وإكسسورات المنزل وبعض أثاث المنزل الصغير والبسيط والكثير من المنتجات الأخرى اللازمة للمنزل سواء للاستخدام أو التزيين.
عروض لولو ماركت السعودية على مفارش السرير وغرفة النوم
- غطاء سرير مقاس 240×260، من شركة سومر فيلد، الخامة بوليستر، قطع انيقة متنوعة الاشكال والالوان بسعر 20 ريال بدلاً من 40 ريال.
- بطانية من شركة مابل ليف، مقاس 160×200، بألوان ونقوشات مختلفة، بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال.
- وسادة طبية مريحة باللون الأبيض، من شركة Homewell، مقاس 50×70 سم، بسعر 15 ريال بدلاً من 24 ريال.
- طقم لحاف سرير، الخامة فايبر، عدد قطعة واحدة لحاف مقاس 220×240، عدد 2 قطعة غطاء وسادة مقاس 50×70 سم، بسعر 74.50 ريال بدلاً من 149 ريال .
خصومات اكسسورات المنزل
- ستائر للنوافذ، بعدة الوان واشكال مختلفة، من شركة Maple Leaf، الخامة بوليستر، مقاس 140 × 240، بسعر 25 ريال بدلاً من 43 ريال.
- مزهرية أنيقة، مصنوعة من سيراميك، بعدة أشكال وألوان متنوعة، من شركة Maple Leaf Home، بسعر 25 ريال بدلاً من 43 ريال.
- برواز أنيق لرسمة زهور، ماركة Maple Leaf، بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال.
- رف حائط باللون الأسود، يمكن استخدامه لوضع اصيص الزرع أو بعض التحف، مصنوع من المعدن، مقاس 30X18X12 سنتيمتر، بسعر 17 ريال بدلاً من 24 ريال.
- حامل تخزين متعدد الأرفف، يمكن استخدامه لعدة أغراض، مقاس 80 × عمق 38 × ارتفاع 84 سم، الخامة ماتيل مع خشب ام دي اف، ماركة Maple Leaf Home، بسعر 199 ريال بدلاً من 270 ريال.
- سجادة خامة بولي بروبلين، مقاس 120 × 170 سم، مقاس هوم ويل، بعدة الوان وتصميمات متنوعة، بسعر 119 ريال بدلاً من 186 ريال.
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