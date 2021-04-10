شوف مجلة عروض لولو ماركت اليوم على الأواني المنزلية والمقاضي الرمضانية

مجلة عروض لولو ماركت اليوم بالسعودية تشمل مجموعة رائعة من الخصومات على الأواني المنزلية والسلع الغذائية والصحية ونبدأها بطقم من التيفال سوبر كوك 7 قطع للطهي ب 179 ريال، بدلا من 362 ريال، تيفال تيمبو مقعر مقلا 30 سم ب 79 ريال، شيفلاين طقم أواني طهي غير لاصقة مجموعة 10 قطع ب 89 ريال، كوركماز ميجا بلس طقم أواني طهي 6 قطع ب 439 ريال، شيفلاين قدر غير لاصق ب 30 ريال، شيفلاين قدر الضغط المنيوم 5 لتر ب 65 ريال.

مجلة عروض لولو ماركت اليوم

شيفلاين قدر ضغط 5 لتر+ طقم أواني كومبو 3 لتر 5 قطع ب 119 ريال، هوم طقم عشاء سيراميك مجموعة 20 قطعة ب 39 ريال، تشيلو صحن عشاء سادة طقم 6 قطع ب 20 ريال، شيفلاين وعاء حافظ الحرارة 3 قطع مجموعة ب 59 ريال، شيفلاين صحن حفظ الطعام منارة دائري ستانلس ستيل ب 24 ريال، تشيلو ألفا وعاء حافظ الحرارة ديلوكس ب 19 ريال، شيفلاين مقلاة رخامية مجموعة 2 قطعة ب 55 ريال، تيفال قطاعة يدوية ب 55 ريال.

عروض لولو ماركت الأواني المنزلية

باصرة ترمس بمضخة 3 لتر ب 79 ريال، ماي فلاور ترمس ب 29 ريال، بيرل نوار كوب قهوة مجموعة من 12 قطعة متنوعة ب 24 ريال، لومينارك كوب الصباح الجديد طقم 6 قطع ب 15 ريال،كريستال دروبس أكواب زجاج مجموعة 6 قطع ب 12 ريال، هوم طقم زجاج مياه مجموعة 7 قطع ب 20 ريال، شيفلاين موزع زجاج ب 45 ريال، تشيلو وعاء التخزين الامبراطوري 6 قطع ب 16 ريال، لومينارك تيفولي دورق مع غطاء تيفولى ب 12 ريال، مايل ليف طاولة طعام خشبية 1+4 كراسي + مايل ليف طاولة قهوة ب 799 ريال.

عروض لولو ماركت على السجاد

صفقات كبيرة على السجاد من لولو ماركت مايل ليف سجادة منقوشة 300*200 ب 99 ريال، بدلا من 208 ريال، مايل ليف بطانية + شرشف سرير + غطاء وسادة 2 قطعة ب 229 ريال، هو مويل وسادة ب 30 ريال، هوم ويل شرشف سرير قطن ب 49 ريال، كورتيجياني شرشف السرير + غطاء وسادة 2 قطعة ب 149 ريال، تاترا سجادة صلاة اسفنج ب 49 ريال.