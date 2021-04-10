رسائل تهنئة شهر رمضان 2021… أجمل كلمات وعبارات وصور تهنئة بمناسبة شهر للأهل والأصدقاء

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك فهو شهر القرآن وشهر الرحمات وشهر الخيرات، ينتظره المسلمين في بقاع الأرض على أحر ممن الجمر من العام للعام للعيش فيه أجواء مليئة بالإيمان والتسامح والتقرب من الله عز وجل، ويعتبر شهر قدوم من أهم المناسبات الدينية التي لها مكانة خاصة ومهمة جداً عند المسلمين وله طقوس خاصة وعاداته التي عرفت منذ سنوات ومن ألأهمها التهنئة بين الأهل الأصدقاء، وفي الوقت الحالي أصبحت التهنئة بشكل مختلف عن الماضي، حيث يتم إرسال الرسائل النصية عبر الفيس بوك والواتس والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، وإليكم في هذا المقال رسائل تهنئة بشهر رمضان 2021 فتابعونا من خلال موقعنا المتميز ثقفني.

رسائل تهنئة شهر رمضان 2021

شهر رمضان شهر الخير يأتي ويحمل للمسلمين كل الخير، فقدومه فرحة كبيرة تغمر قلوب الصغار قبل الكبار، ويعتبر شهر رمضان فرصة كبيرة لإصلاح النفس والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي يكثر من القيام بها في هذا الشهر الكريم وأبرزها صلة الرحم، فالأهل والأصدقاء دائما ما يقومون بالمعايدة على بعضهما بمناسبة قدوم شهر الرحمة والمغفرة بكل الطرق المختلفة، وأصبحت طريقة إرسال الرسائل فيما بينهما هي الطريقة الأكثر تداولاً في هذا الوقت الحالي مع تطور التكنولوجيا، وتحمل تلك الرسائل التهنئة بشهر رمضان والدعوات الخالصة من القلب وغيرها.

كلمات تهنئة شهر رمضان

أسأل الله العظيم أن يملأ قلبك بالقرآن الكريم.. وأن يجمعني وإياك في ظل الرحمن ويبلغنا بركة شعبان والعتق من النار في رمضان.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكم وعلينا الشهر الفضيل.

يارب يا رحمان يا منان بلغ قارئ الرسالة رمضان في أحسن حاله وأجعله يزهي حسناَ وسط الجنان.

أبعت سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير وأقول لكم كل رمضان وانتم بخير.

بلغك الله الشهر ورفع عن الأمة القهر وأكرمكِ بليلة القدر وأسعدكِ مدى الدهر.

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.

اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي.

بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.

عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان

الله ينور قلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن ويبلغنا سويا شهر رمضان وغفران الكريم المنان وأن يجمعنا وأياك في دار الجنان.

بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك طول الدهر.

كلها أيام وليالي ومنعك عن الأكل يا غالي المرسل رمضان.

عسى رمضانك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك.

صور للأصدقاء تهنئة شهر رمضان