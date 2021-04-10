شوف عروض العثيم الاسبوعيه علي الجوالات و الشاشات حتي 1 رمضان 1442

نقدم لكم عروض العثيم الاسبوعيه التي يبحث عليها عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حيث تعد عروض العثيم من افضل مقدمي العروض داخل جميع المدن حيث تقدم جميع المنتجات والسلع الرمضانية كما تقدم تخفيضات كبيره علي الشاشات التليفزيونيه والاجهزه الكهربائية والجوالات بخصومات كلبيره جدا تصل الي 50% بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تستمر عروض العثيم حتي 13 ابريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442

عروض العثيم الاسبوعيه

تعد عروض العثيم من العروض التي ينتظرها جميع المواطنين حيث تقدم عروض العثيم افضل الأدوات والمنتجات الكهربائية والأجهزة المنزلية كما تقدم تخفيضات علي الشاشات التليفزيونية واللاب توب و شنطه السفر والجوالات ومنها ايفون وسامسونج والعديد من الطاسات والكاتل الكهربائي والمكواة بتخفيضات تصل الي 50% وسوف نعرض لكم اهم المنتجات واسعارها من خلال مجله عروض العثيم .

مجله عروض العثيم الأسبوعية

تحتوي مجله عروض العثيم تخفيضات كبيره علي الجوالات والشاشات :

تقدم عروض العثيم جوال ايفون 12 برو ماكس بسعر 5099 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم تخفيضات علي جوال ايفون 12 برو بسعر 4465 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم خصومات علي غلاية ماء بسعر 55 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم مكواه بسعر 52 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم لاسبوعيه شاشه توشيبا بسعر 529 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم لاب توب بسعر 1999 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم مقلاه بسعر 44.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم الأسبوعية خصومات علي طقم حافظه طعام بسعر 39 ريال سعودي

كانت هذه عروض العثيم الأسبوعية التي قدمناها لكم من خلال المجلة حيث تستمر هذه العروض في المملكة العربية السعودية في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم حتي 13 ابريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442 أو حتي أن يتم نفاذ الكميه المحددة في عروض العثيم لذالك سارعوا في الاستفادة من الخصومات المقدمة علي الشاشات والجوالات والعديد من الاجهزه المنزلية والكهربية بمناسبه شهر رمضان الكريم.