شوف الحق عروض العثيم الجديدة بمناسبة رمضان 1442 على الجبن واللحوم وأسعار تصل إلى النصف

الحق عروض العثيم الجديدة، حيث تعتبر عروض العثيم من أهم العروض التي يحرص المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على النظر إليها كل أسبوع، حيث أن أسواق عبد الله العثيم تقدم عروض وخصومات بصفة مستمرة، وتكون هذه العروض قوية جداً في المناسبات والأعياد كأحد مظاهر الاحتفال والتخفيف على العملاء، ومع دخول شهر رمضان الكريم يقدم هايبر العثيم عروض قوية جداً على كافة منتجاته وبالأخص السلع الغذائية، فمن الجدير ذكره يوجد العديد من المتاجر التي تنافسه في الأسعار، ولكن لا يتغلب على عروضه أي أحد.

عروض العثيم الجديدة رمضان

تحتوي العروض التي يقدمها العثيم بمناسبة شهر رمضان على كل السلع والمواد الغذائية من جبن وفواكه وخضراوات ومعلبات ولحوم وأسماك وغيرها من المواد، كما أنه يوفر خصومات قوية على المكسرات والياميش وحلويات رمضان، ويمكن الحصول على كل المأكولات والمشروبات في هذا الوقت بأقل الأسعار الممكنة، ويوجد عروض اثنين بسعر واحدة وهكذا.

التين المجفف وزن 200 جرام يقدر سعره 5.50 ريال سعودي فقط.

الزبيب وزن كيلو جرام يقدر سعره 9.95 ريال سعودي فقط.

المكسرات الاكسترا المشكلة يصل سعرها إلى 64.95 ريال سعودي فقط للكيلو الواحد.

سعر الليمون المجفف الأسود يصل سعره إلى 17.95 ريال سعودي للكيلو.

خصومات العثيم القوية بمناسبة رمضان