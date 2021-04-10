- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع عروض الصفقات الكبري لشهر رمضان 1442 في المقال التالي
عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع، تتميز أسواق عبدالله العثيم بتقديم خصومات وتخفيضات هائلة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم على المنتجات الغذائية والسلع الأساسية وغيرها، وفي هذا الأسبوع حتي 13 أبريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442، يقدم لكم عروض العثيم السعودية الأسبوعية والصفقات الكبرى بتخفيضات مميزة علي الأجهزة المنزلية و الأجهزة الإلكترونية وأجهزة المطبخ.
عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع
عروض العثيم الأسبوعية علي الأجهزة الكهربائية:
- ميكروويف كولين ديجيتال 20 لتر بسعر 189 ريال سعودي.
- فرن نيكاي كهربائي 45 لتر بسعر 179 ريال سعودي.
- خلاط أى تي سي مع مطحنة بسعر 69 ريال.
- عجانة هومر كهربائية 4 لتر بسعر 199 ريال.
- محضرة قهوة اسبرسو السيف 279 ريال.
- قدر ضغط كهربائي 8 لتر بسعر 289 ريال.
- غلاية شاي كهربائية بسعر 39 ريال.
- مقلاة هومر كهربائية 2.6 لتر بسعر 129 ريال.
- مقلاة بطاطس جي في سي 2 لتر بسعر 249 ريال.
- خلاط امجوي بار يدوي بسعر 59 ريال.
- غلاية ماء هومر زجاج بسعر 39 ريال.
- صانعة خبز جويا 139 ريال.
عروض العثيم السعودية الصفقات الكبري لشهر رمضان
عروض العثيم الاسبوعية علي مستلزمات المطبخ:
- طقم قدور رويال فورد 8 قطع بسعر 99 ريال سعودي.
- طقم طبخ هوم اواي 8 قطع بسعر 99 ريال سعودي.
- قدر ضغط السيف 7 لتر بسعر 75 ريال.
- قدر ضغط السيف المونيوم جرانيت 9 لتر بسعر 99 ريال.
- قدر سويت هوم غير لاصقة 28 سم بسعر 40 ريال و30 سم بسعر 42 ريال.
- طقم قدور هوم اواي 12 قطعة بسعر 145 ريال.
- طقم قدور بامكو 9 قطع بسعر 239 ريال.
- قدر ضغط إلكنوس إستانلس أستيل 7 لتر بسعر 65 ريال.
- مقلاة نيو فلون 24*26 سم بسعر 29.95 ريال.
- طقم عشاء ديفا أوبل 44 قطعة بسعر 95 ريال.
- طقم شوربة ميلامين 12 قطعة بسعر 29 ريال.
- قدر نيو فلون مقلاة 26 سم بسعر 49 ريال.
عروض العثيم الاسبوعية علي المنتجات الغذائية
عملا علي تسهيل عملة شراء احتياجاتك ومتطلباتك يقدم لك متجر أسواق عبدالله العثيم بطاقة سنابل الخير وبطاقة سلام من متجر اكتساب الإلكتروني والتي تغنيك عن حفظ صور البطاقات في جوالك أو التعامل بالبطاقات الورقية، الشراء متاح لجميع العملاء دون الحاجة الي وجود عضوية اكتساب مباشرة من خلال الجوال، ويمكنك إهداء البطاقة لمستفيد أخر بعد قيامك بالشراء أو الاحتفاظ بها.
عروض العثيم الاسبوعية لشهر رمضان 1442
- مايكروويف كليك أون 20 لتر ديجيتال بسعر 169 ريال سعودي.
- فرن كوولين كهربائي 45 لتر بسعر 229 ريال.
- قدر ضغط كهربائي كولين 10 لتر بسعر 299 ريال سعودي.
- صانعة سمبوسة 1مجوي بسعر 129 ريال.
- خلاط كوولين 350واط بسعر 59 ريال.
- طاعة خضار كينوود 550/40 بسعر 99 ريال.
- خلاط أولسن مارك 4*1 بسعر 115 ريال.
- مفرمة لحم جيباس بسعر 149 ريال.
- ممسحة فليدا برومست موب 69 ريال سعودي.
- طقم مقلاة رويال فورد 2 حبة +هدية بسعر 35 ريال.
عروض العثيم الاسبوعية علي أجهزة الجوال والشاشات
- جوال سامسونج A51 126 جيجا بسعر 945 ريال سعودي.
- جوال سامسونج A01 core 16 جيجا بسعر 335 ريال.
- جوال أيفون 12 برو 128 جيجا بسعر 4465 ريال.
- جوال أيفون 12 برو ماكس 256 جيجا بسعر 5099 ريال.
- شاشة أور أل دي سمارت 55 بوصة بسعر 1399 ريال.
- شاشة أور أل دي 43 بوصة بسعر 729 ريال.
- شاشة توشيبا أل أي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال.
- شاشة أمبيكس أل إي دي 40 بوصة بسعر 649 ريال.
- شاشة أور أل دي 40 بوصة بسعر 669 ريال.
- لاب توب أتش بي بسعر 1999 ريال.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع عروض الصفقات الكبري لشهر رمضان 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.