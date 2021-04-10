شوف عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع عروض الصفقات الكبري لشهر رمضان 1442

عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع، تتميز أسواق عبدالله العثيم بتقديم خصومات وتخفيضات هائلة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم على المنتجات الغذائية والسلع الأساسية وغيرها، وفي هذا الأسبوع حتي 13 أبريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442، يقدم لكم عروض العثيم السعودية الأسبوعية والصفقات الكبرى بتخفيضات مميزة علي الأجهزة المنزلية و الأجهزة الإلكترونية وأجهزة المطبخ.

عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع

عروض العثيم الأسبوعية علي الأجهزة الكهربائية:

ميكروويف كولين ديجيتال 20 لتر بسعر 189 ريال سعودي.

فرن نيكاي كهربائي 45 لتر بسعر 179 ريال سعودي.

خلاط أى تي سي مع مطحنة بسعر 69 ريال.

عجانة هومر كهربائية 4 لتر بسعر 199 ريال.

محضرة قهوة اسبرسو السيف 279 ريال.

قدر ضغط كهربائي 8 لتر بسعر 289 ريال.

غلاية شاي كهربائية بسعر 39 ريال.

مقلاة هومر كهربائية 2.6 لتر بسعر 129 ريال.

مقلاة بطاطس جي في سي 2 لتر بسعر 249 ريال.

خلاط امجوي بار يدوي بسعر 59 ريال.

غلاية ماء هومر زجاج بسعر 39 ريال.

صانعة خبز جويا 139 ريال.

عروض العثيم السعودية الصفقات الكبري لشهر رمضان

عروض العثيم الاسبوعية علي مستلزمات المطبخ:

طقم قدور رويال فورد 8 قطع بسعر 99 ريال سعودي.

طقم طبخ هوم اواي 8 قطع بسعر 99 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف 7 لتر بسعر 75 ريال.

قدر ضغط السيف المونيوم جرانيت 9 لتر بسعر 99 ريال.

قدر سويت هوم غير لاصقة 28 سم بسعر 40 ريال و30 سم بسعر 42 ريال.

طقم قدور هوم اواي 12 قطعة بسعر 145 ريال.

طقم قدور بامكو 9 قطع بسعر 239 ريال.

قدر ضغط إلكنوس إستانلس أستيل 7 لتر بسعر 65 ريال.

مقلاة نيو فلون 24*26 سم بسعر 29.95 ريال.

طقم عشاء ديفا أوبل 44 قطعة بسعر 95 ريال.

طقم شوربة ميلامين 12 قطعة بسعر 29 ريال.

قدر نيو فلون مقلاة 26 سم بسعر 49 ريال.

عروض العثيم الاسبوعية علي المنتجات الغذائية

عملا علي تسهيل عملة شراء احتياجاتك ومتطلباتك يقدم لك متجر أسواق عبدالله العثيم بطاقة سنابل الخير وبطاقة سلام من متجر اكتساب الإلكتروني والتي تغنيك عن حفظ صور البطاقات في جوالك أو التعامل بالبطاقات الورقية، الشراء متاح لجميع العملاء دون الحاجة الي وجود عضوية اكتساب مباشرة من خلال الجوال، ويمكنك إهداء البطاقة لمستفيد أخر بعد قيامك بالشراء أو الاحتفاظ بها.

عروض العثيم الاسبوعية لشهر رمضان 1442

مايكروويف كليك أون 20 لتر ديجيتال بسعر 169 ريال سعودي.

فرن كوولين كهربائي 45 لتر بسعر 229 ريال.

قدر ضغط كهربائي كولين 10 لتر بسعر 299 ريال سعودي.

صانعة سمبوسة 1مجوي بسعر 129 ريال.

خلاط كوولين 350واط بسعر 59 ريال.

طاعة خضار كينوود 550/40 بسعر 99 ريال.

خلاط أولسن مارك 4*1 بسعر 115 ريال.

مفرمة لحم جيباس بسعر 149 ريال.

ممسحة فليدا برومست موب 69 ريال سعودي.

طقم مقلاة رويال فورد 2 حبة +هدية بسعر 35 ريال.

عروض العثيم الاسبوعية علي أجهزة الجوال والشاشات