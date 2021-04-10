كيفية الاشتراك في سحب مسابقة الحلم Dream الجديد الأضخم 500.000 دولار

ازدادت عملية الإقبال على تسجيل الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول خلال الفترة الأخيرة، بعد إعلان الإعلامي السوري مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية mbc وعبر الصفحة الرسمية للمسابقة على تويتر، عن قيمة السحب الجديد المقبل في شهر رمضان الكريم والذي يبلغ قيمته 500 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد أيام من إعلان اسم الفائز بجائزة الربع مليون والتي فاز بها المواطن السوري المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة “محمد العبيد”، مع التأكيد أن الإبلاغ والاتصال للفائز في جميع الدول يكون عبر الرقم الأرضي للبرنامج، باستثناء دولتي اليمن وسوريا فـ التواصل فيهما يكون من خلال شبكة الجوال العالمية ورقم التجوال الدولي.

سحوبات مسابقة الحلم 2021

في البداية نشير إلى أن جوائز مسابقة الحلم 2021 هذا العام هي الأكبر على الإطلاق منذ انطلاقها قبل 15 عامًا، والتي تتخطى حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، تم السحب على جائزتين حتى الآن بقيمتي (125.000$ + 250.000$)، في حين سيكون السحب المقبل تحت اسم جائزة الأسرة في رمضان بقيمة 500.000$، ويتبقى بعدها عدد من السحوبات الدورية المتفاوتة في القيم ما بين (50000 – 100000 – 200000$)، في حين سيكون سحب الحلم الأكبر على جائزة المليون دولار في 31 ديسمبر المقبل موعد إغلاقها والاستعداد للانطلاقة في العام المقبل.

4 طرق للاشتراك في المسابقة

أما عن كيفية الاشتراك في mbc dream، فتتم عن طريق 4 طرق مختلفة، منهم طريقتين يدويتين وآخرين إلكترونيتين، كما هما في الجدول التالي:

طرق الاشتراك اليدوية طرق الاشتراك الإلكترونية إرسال كلمة حلم أو deram أو reve للرقم المرادف لدولتك. الاتصال بالرقم الخاص ببلدك أو الرقم الدولي الموحد والإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح. الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة وتعبئة البيانات الشخصية الخاصة بك ورقم جوالك بالنموذج المدرج به. تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية والاشتراك من خلاله.

آخر موعد للتسجيل في السحب

جدير بالذكر ان آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في السحب الجديد هو قبيل بدء حلقة السحب بساعة واحدة، أي أنه متاح من الآن وحتى إشعار آخر.