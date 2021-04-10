نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر رمضان : عروض بنده الأسبوعية حتي 13 ابريل 2021 الموافق 1 رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده الأسبوعية التي يهتم عدد كبير جدا من المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية لمعرفه عروض بنده حيث تقدم تخفيضات علي جميع المنتجات والسلع الرمضانية التي يحتاجها كل بيت حيث تتيح جميع المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات واللحوم والمعلبات وجميع أنواع المشروبات والأدوات الكهربية والمنزلية بتخفيضات تصل إلي 50% حيث تستمر عروض بنده حتي 13 ابريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442

عروض بنده الأسبوعية

تتيح عروض بنده الأسبوعية جميع ما يحتاحه المواطن في المملكة العربية السعودية لذالك يعتبرها المواطنين من افضل العروض التي تقدم منتجاتها حيث توفر عروض بنده جميع الأدوات والمنتجات بتخفيضات كبيره جدا في جميع أسواقها ومتاجرها كي يستفيد الجميع من هذه الخصومات المقدمة

ومن اهم المنتجات التي تقدمها عروض بنده الاسبوعيه :

تقدم عروض بنده تخفيضات علي البسكويت بسعر 18.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده تخفيضات علي البيتي فور بسعر 18.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده تخفيضات علي الجبن الشيدر بسعر 22.95 ريال سودي

تقدم عروض بنده تخفيضات علي الدجاج الطازج بسعر 22.95 ريال سعودي

تقدم عروض بنده تخفيضات علي اصابع شرائح الدجاج بسعر 10.95 ريال سعودي

تضم عروض بنده زبادي كامل الدسم المراعي بسعر 9.95 ريال سعودي كما تضم كريمه الطبخ بسعر 9.95 ريال و لبنه فاخره بسعر 9.50ريال سعودي و جبنه كريم هائله الدهن بسعر 17.95 ريال و زبده طبيعيه غير مملحه بسعر 7.50ريال سعودي كما تتحتوي عروض ينده علي جبنه موزاريلا مبشوره المراعي بسعر 11.95 ريال سعودي وجبن شيدر علب المراعي بسعر 13.95 ريال و جبن بالقضطه بسعر 10.95 ريال سعودي فقط

كانت هذه عروض بنده الأسبوعية التي تقدم تخفيضات كبيره جدا علي جميع المنتجات الغذائية وما يحتاجه جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث توفر عروض بنده في أسواقها ومتاجرها جميع الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والمنظفات بخصومات كبيره بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم حي تستمر عروض بنده حتي 13 ابريل الموافق 1 رمضان في جميع أسواق بنده أو حتي أن يتم نفاذ الكميه المحددة.

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