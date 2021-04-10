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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الجديدة بمناسبة حلول شهر رمضان 1442 وخصومات مش هتلاقيها في مكان تاني في المقال التالي
يعتبر بنده من أكبر المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية، وله فروع كثيرة في جميع مناطق ومدن السعودية، بالإضافة إلى فروعه المختلفة في بعض دول الوطن العربي مثل مصر، ويوجد العديد من المنافسين في الأسواق لبنده، ولكنه متميز بأسعاره المبهرة وعروضه المستمرة التي لا تتوقف، ويقدم هذا الأسبوع عروض قوية وخصومات كبيرة على كافة المنتجات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لكي يتمكن الجميع من شراء احتياجاتهم بأقل الأسعار الممكنة.
عروض بنده الجديدة بمناسبة رمضان
يتبقى أيام قليلة على شهر رمضان الكريم، لذلك قام بنده بتقديم العروض الضخمة والقوية على كافة المنتجات وبالأخص السلع الغذائية والخضراوات والفواكه والأجبان وغيرها من السلع التي يحتاجها المنزل في هذا الوقت بشكل أساسي، وأصبحت عمليات البحث تتزايد في جوجل والمواقع المختلفة عن عروض رمضان من بنده.
- سعر الكيل من تفاح فوجي الصيني هو 3.95 ريال سعودي.
- سعر قمر الدين وزن 400 جرام هو 5.95 ريال سعودي.
- سعر اليوسفي المغربي للكيلو الواحد هو 6.95 ريال سعودي.
- سعر الجوافة للكيلو الواحد هو 9.95 ريال سعودي.
- سعر التفاح الإيطالي جالا للكيلو الواحد هو 5.95 ريال سعودي.
- سعر الفراولة الأمريكي للكيلو الواحد هو 19.95 رال سعودي.
خصومات وتخفيضات بنده بمناسبة رمضان
من أهم العروض والخصومات التي لا يفوتها العملاء ما يلي:
- وصل سعر الكيلو جرام من الخيار المحلي إلى 2.95 ريال سعودي.
- وصل سعر الكيلو جرام من الخس المحلي إلى 4.95 ريال سعودي.
- وصل سعر الكيلو جرام من الطماطم المحلي إلى 6.95 ريال سعودي.
- وصل سعر الكيلو من المانجو الهندي إلى 19.95 ريال سعودي.
- وصل سعر الكيلو من المانجو اليمني إلى 10.95 ريال سعودي.
- وصل سعر الكيلو من المانجو الزبدة إلى 8.95 ريال سعودي.
- وصل سعر الكيلو من المانجو تايمور اليمني إلى 15.95 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض بنده الجديدة بمناسبة حلول شهر رمضان 1442 وخصومات مش هتلاقيها في مكان تاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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