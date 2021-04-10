طلب اعفاء بنك الراجحي كل الشروط للحصول علي الاعفاء

طلب اعفاء بنك الراجحي، بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية من أكثر البنوك الراقية والتي تهتم بعملائها بشكل خاص وتقوم بتطبيق ذلك من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة لعملائها المميزين، كما أن بنك الراجحي من أشهر البنوك داخل المملكة العربية السعودية والتي يقوم بتقديم تسهيلات تمويلية كثيرة لمساعدة العملاء على تخطي أي أزمة مالية تصيبهم، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة طلب اعفاء بنك الراجحي.

طلب اعفاء بنك الراجحي

خطوات الحصول على طلب اعفاء بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية، يقوم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية دائماً بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائه المميزين بشكل مستمر، وبعد أن قام البنك بإعلان تقديمه لخدمة اعفاء بنك الراجحي، قام بنك الراجحى ببالمملكة العربية السعودية إعلان خطوات تقديم هذا الطلب وشروط الواجة للحصول عليه، ولكي يتم تقديم طلب الاعفاء يتم إتباع الخطوات التالية:

يقوم العميل بخطوة تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي الواجة. يقوم العميل بتقديم صورة من البطاقة الشخصية للعميل الذي يرغب في الحصول على طلب الاعفاء من البنك. يقوم العميل بتقديم صورة تثبت مكان إقامة العميل الحالي، أو عنوانه داخل المملكة العربية السعودية. يقوم العميل بكتابة خطاب ضمان من مكان العمل الخاص بالعميل الذي يرغب في الحصول على طلب الاعفاء. يقوم العميل بتقديم بيان يحتوي على المسمى الوظيفي وتحديد قيمة راتبه.

شروط الحصول على قرض من بنك الراجحي