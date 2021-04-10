شوف عروض بنده الجديده هذا الأسبوع لشهر رمضان 1442 على السلع الغذائية

نستعرض مع حضراتكم في هذا المقال عروض بنده الجديده وأهم عروض وخصومات هايبر بنده في المملكة العربية السعودية على السلع الغذائية كلها بمناسبة شهر رمضان الكريم 1442، حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة على حلول هذا الشهر المبارك، ولذلك قام هايبر بنده بعمل خصومات ضخمة من أجل عملائه، وتشمل هذه العروض الأجبان والمعلبات والفواكه والخضراوات والمنتجات الدهنية وغيرها من السلع الغذائية التي نحتاج إليها في هذا الشهر.

عروض بنده الجديده بمناسبة رمضان

شهد هايبر بنده السعودية إقبال كبير جداً من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية هذه الأيام، حيث يرغب الجميع الاستفادة من عروضه وشراء كل ما يرغبون به ويحتاجون له بأقل الأسعار الممكنة وتوفير الكثير من الأموال، حيث يمكنكم شراء لحوم الشهر كلها بتكلفة أقل من العادي، ولا تقتصر العروض على الغذاء فقط بل تشمل أيضاً الأدوات المنزلية والمنتجات الأخرى.

سعر الكيلو من الزيتون الكالاماتا الجامبو هو 19.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الزيتون الكوبوليفا الشرائح الأخضر والأسمر هو 10.95 ريال سعودي فقط.

سعر الكيلو من المخلل المشكل المصري هو 5.95 ريال سعودي فقط بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

سعر زبادي المراعي كامل الدسم وزن 2 كيلو هو 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الجديدة 1442