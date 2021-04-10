خطوات جبارة للتخلص من سموم الجسم وتطهيرها في لحظات ،يظن العديد من الناس أن أجسادنا ليست بحاجة إلى عامل خارجي لتطهيرها من السموم الموجودة بها، لكن هذا المعتقد غير صحيح، فأجهزة الجسم المختلفة كالكلى والكبد لا تستطيع فعل ذلك بمفردها، نظرًا لكثرة السموم التي تدخل الجسم من خلال الأطعمة والهواء والماء وسوف نوضح طرق هامة للتخلص من سموم الجسم فتابعونا

خطوات جبارة للتخلص من سموم الجسم وتطهيرها في لحظات

يمكنك القيام بأشياء بسيطة جدًا لإزالة السموم الضارة بجسمك، وإليك بعضًا منها:

ممارسة اليوجا

تساعد ممارسة اليوجا على إزالة السموم من الجسم، كما أن التواجد في أماكن مرتفعة الحرارة بوضعيات محددة، يعمل على الطرد السريع للسموم.

تدليك الجلد

ينصح العديد من الأطباء بتدليك الجلد مرتين يوميًا للتخلص من المواد الضارة بالجسم، تستطيع فعل ذلك من خلال استخدام فرشاة مخصصة لذلك.

مشروبات تساعد الجسم على التخلص من السموم

المشروبات المختلفة لها دور فعال في طرد سموم الجسم، منها:

شرب الماء النقي.

يساعد شرب ما يعادل 6-8 لترات من الماء في اليوم، على إزالة السموم الضارة وخروجها مع البول.

مشروب الليمون

بجانب امتصاص حامض الستريك من سترات الألومنيوم، فإن مشروب الليمون يتوفر به مركبات الفلافونويد بنسب مرتفعة جدًا، والتي يمكن أن تحفز إفراز اللعاب وتساعد على سهولة الهضم ومضغ الطعام.

مشروب البرتقال

يفضل العديد من الناس مشروب البرتقال، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وله تأثير في التخلص من السموم في الجسم، ويحمي الجسم من تضرر خلاياه.

وختامًا لمقالنا وبعد أن تعرفنا على طرق هامة للتخلص من سموم الجسم وتطهيرها في لحظات يمكننا اتباع هذه الطرق للتخلص من سموم الجسم والتمتع بجسد صحي وقوي