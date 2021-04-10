شوف أقوي العروض الأسبوعية هواوي نوفا 7 مكتبة جرير السعودية

عروض مكتبة جرير على الهواتف المحمولة، هل انت من محبى إقتناء أفضل الهواتف المحمولة إذا إليك هذا العرض الشيق والذي تقدمه مكتبة جرير على هاتف هواوي نوفا 7 سعة 256 جيجا بابت ذات اللون فضي سبيس، ليس ذلك فقط بل هو من أحدث الهواتف التي تعمل بتقنية الجيل الخامس، والآن إليك سعر ومواصفات هاتف هواوي نوفا 7.

مواصفات هواوي نوفا 7:

يأتي هاتف هواوي نوفا 7 بمعالج ثماني النواة والذي يعمل بتقنية 5G، كما أن المعالج ذات 7 نانو Kirin 985.

يأتي الهاتف بمساحة تخزين كبيرة 256 جيجا بايت كما أنه يأتي ب 8 جيجا رام.

يتميز الهاتف بأربع كاميرات خلفية ذات جودة عالية وهي 64+8+8+2 ميجا بيكسل، أما عن الكاميرا الأمامية فهي بجودة 32 ميجا بيكسل.

أما عن الشاشة فتأتي بأبعاد 6.53 بوصة، كما أنه بها ثقب الكاميرا.

كما أنه يأتي بنظام تشغيل أندرويد 10.0.

أما عن البطارية فهي ذات جودة وكفاءة عالية 4000 ملي امبير.

مميزات هاتف هواوي نوفا 7:

يدعم هاتف هواوي نوفا 7 الإتصال بجميع شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. أما عن تصميم الهاتف فقد تم الاعتناء به من حيث الخامات والشكل والوزن. أداء البطارية فائق الاستخدام. الهاتف يدعم الشحن السريع، ليس ذلك فقط بل يدعم أيضا الشحن العكسي أى يمكن استخدامه كباور بانك. المعالج المستخدم للهاتف يمكنك من تشغيل أى شىء تريده وفتح الألعاب بشكل جيد.

عيوب هاتف هواوي نوفا 7:

على الرغم من جميع المميزات المقدمة من شركة هواوي إلا أن الهاتف لا يدعم خدمات جوجل.

فى هذا الهاتف لا يمكن إستخدام كارت ميموري، كما أنه لا حاجة له الآن.

الهاتف يستخدم سماعات الأذن ذات Type c كما أن الشركة ترسل محول السماعة الى 3.5 ملم داخل العلبة.

الهاتف مزود بسماعة خارجية واحدة.

لا يمكن إستخدام الشحن اللاسلكي.

على الرغم من جودة الشاشة والصورة الواضحة إلا أنه يأتي بشاشة 60 هرتز.

سعر هاتف هواوي نوفا 7:

على الرغم من جميع المواصفات والمميزات التي تقدمها شركة هواوي إلا أن الهاتف سعره بسيط جدا وهو 1899 ريال سعودي.

كما أن مكتبة جرير تقدم عرض خصم 16% على السعر الأساسي ويصبح السعر 1599 ريال سعودي وذلك يوفر لك 300 ريال سعودي.