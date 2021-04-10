شوف عروض بن داود الطازجة عروض رمضان الخير والتوفير

عروض بن داود الطازجة نبدأها باللحوم، ومنها كيلو من ريش الغنم نعيمي ب 84،95 ريال، وفي حال الرغبة في شراء خروف كامل للعزائم والمناسبات خروف كامل الرفيدي ب 849 ريال، بدلا من 1،150 ريال، كتف غنم بالعظم نعيمي طازج ب 74 ريال، لحم حاشي بدون عظم ب 39،95 ريال، كتف غنم نعيمي طازج ب 72،95 ريال، لحم حاشي ب 32،95 ريال، كباب لحم بقري ب 51،75 ريال، مفروم بقري برازيلي ب 24،95 ريال، انتاج فيلية دجاج وزن 900 جم ب 33،95 ريال، حشوة سمبوسة دجاج ب 26،95 ريال، أو اللحم.

عروض بن داود الطازجة عروض رمضان الخير والتوفير

ترايسي عصير بتقال فقط 2،5 كيلو ب 29،95 ريال، لندن دايري لتر ب 18،95 ريال، ديمة سمايلي شراب 2،5 كيلو ب 32،95 ريال، كون زون لتر ب 25،50 ريال، سن كويك شراب مركز بنكهة البرتقال ب 14،50 ريال، إلى فير كريمة الطبخ ب 21،95 ريال، ليبيز شرائح الأناناس ب 3،50 ريال، العلالي شرائح أناناس فاخر ب 5،95 ريال، صافيو حليب طويل الأجل ب 19،95 ريال، ندي زبادي طازج 2 كيلو ب 9،95 ريال، الصافي حليب طويل الأجل 4 لتر ب 13،95 ريال.

عروض بن داود الأسبوعية

عروض بن داود 9 حبات عصير 200 مل ب 9،95 ريال، بيريه مياه معدنية 750 مل ب 11،95 ريال، المراعي حليب النجوم 18 حبة ب 13،95 ريالن المراعي حليب شوكولاتة وفراولة فقط ب 19،50 ريال، زيت زيتون بكر ممتاز عضوي 500 مل ب 19،95 ريال، ليزا 1،5 لتر ب 13،50 ريال، عافية زيت زيتون بكر لتر ب 24،95 ريال، 10 كيلو جرين فارمز 10 كيلو ب 59،95 ريال، بنجابي المهيدب ب 78،95 ريال، الوليمة ستايل أرز مزة بسمتي 10 كيلو 51،95 ريال، أبو بنت أرز كالروز 5 كيلو ب 19،95 ريال، الباشا أرز هندي برياني 5 كيلو ب 31،95 ريال.

عروض بن داود رمضان

فرشلي مكرونة 340 جم ب 11،95 ريال، فرشلي سباجيتي 6 اونص ب 6،50 ريال، فرشلي حليب بجوز الهند ب 3،50 ريال، فرشلي شرائح الأناناس ب 5،50 ريال، فرشلي مكرونة مانيكوتي الجامبو 8،95 ريال، فرشلي مزيج زيت متبقي ب 14،50 ريال، فرشلي ملح الطعام ب 3،95 ريال، هنتز شوكولاتة 400 جم ب 11،50 ريال، تباسكو صلصة الفلفل 60 مل ب 7،95 ريال، تباسكو صلصة 60 مل ب 11،50 ريال، حدايق اورينت ب 31،50 ريال، جبنة حلوم الصافي 225 جم ب 9،95 ريال، البقرة الضاحكة جبنة مثلثات 2 حبة ب 18،95 ريال.