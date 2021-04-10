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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود الطازجة عروض رمضان الخير والتوفير في المقال التالي
عروض بن داود الطازجة نبدأها باللحوم، ومنها كيلو من ريش الغنم نعيمي ب 84،95 ريال، وفي حال الرغبة في شراء خروف كامل للعزائم والمناسبات خروف كامل الرفيدي ب 849 ريال، بدلا من 1،150 ريال، كتف غنم بالعظم نعيمي طازج ب 74 ريال، لحم حاشي بدون عظم ب 39،95 ريال، كتف غنم نعيمي طازج ب 72،95 ريال، لحم حاشي ب 32،95 ريال، كباب لحم بقري ب 51،75 ريال، مفروم بقري برازيلي ب 24،95 ريال، انتاج فيلية دجاج وزن 900 جم ب 33،95 ريال، حشوة سمبوسة دجاج ب 26،95 ريال، أو اللحم.
عروض بن داود الطازجة عروض رمضان الخير والتوفير
ترايسي عصير بتقال فقط 2،5 كيلو ب 29،95 ريال، لندن دايري لتر ب 18،95 ريال، ديمة سمايلي شراب 2،5 كيلو ب 32،95 ريال، كون زون لتر ب 25،50 ريال، سن كويك شراب مركز بنكهة البرتقال ب 14،50 ريال، إلى فير كريمة الطبخ ب 21،95 ريال، ليبيز شرائح الأناناس ب 3،50 ريال، العلالي شرائح أناناس فاخر ب 5،95 ريال، صافيو حليب طويل الأجل ب 19،95 ريال، ندي زبادي طازج 2 كيلو ب 9،95 ريال، الصافي حليب طويل الأجل 4 لتر ب 13،95 ريال.
عروض بن داود الأسبوعية
عروض بن داود 9 حبات عصير 200 مل ب 9،95 ريال، بيريه مياه معدنية 750 مل ب 11،95 ريال، المراعي حليب النجوم 18 حبة ب 13،95 ريالن المراعي حليب شوكولاتة وفراولة فقط ب 19،50 ريال، زيت زيتون بكر ممتاز عضوي 500 مل ب 19،95 ريال، ليزا 1،5 لتر ب 13،50 ريال، عافية زيت زيتون بكر لتر ب 24،95 ريال، 10 كيلو جرين فارمز 10 كيلو ب 59،95 ريال، بنجابي المهيدب ب 78،95 ريال، الوليمة ستايل أرز مزة بسمتي 10 كيلو 51،95 ريال، أبو بنت أرز كالروز 5 كيلو ب 19،95 ريال، الباشا أرز هندي برياني 5 كيلو ب 31،95 ريال.
عروض بن داود رمضان
فرشلي مكرونة 340 جم ب 11،95 ريال، فرشلي سباجيتي 6 اونص ب 6،50 ريال، فرشلي حليب بجوز الهند ب 3،50 ريال، فرشلي شرائح الأناناس ب 5،50 ريال، فرشلي مكرونة مانيكوتي الجامبو 8،95 ريال، فرشلي مزيج زيت متبقي ب 14،50 ريال، فرشلي ملح الطعام ب 3،95 ريال، هنتز شوكولاتة 400 جم ب 11،50 ريال، تباسكو صلصة الفلفل 60 مل ب 7،95 ريال، تباسكو صلصة 60 مل ب 11،50 ريال، حدايق اورينت ب 31،50 ريال، جبنة حلوم الصافي 225 جم ب 9،95 ريال، البقرة الضاحكة جبنة مثلثات 2 حبة ب 18،95 ريال.
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