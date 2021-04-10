شوف عروض بنده الأسبوعية 60% خصومات على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية ، عروض متاجر بنده في المملكة العربية السعودية من أكثر العروض المشهورة والتي ينتظرها العملاء بشكل دائم للاستفادة منها وشراء جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم اليومية، والمعروف عن عروض العثيم أنها تحتوي على عدد كبير من السلع والمنتجات المختلفة كما أنها تحتوي على جميع الإلكترونيات وأجهزة المطبخ المختلفة، والجدير بالذكر أن عروض بنده تحتوي على المنتجات والسلع التي يتم تصنيعها في مصانع بنده. عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر علبة بسكويت محشو بالتمر يشوب ذكريات ٢١ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي. بلغ سعر علبة علكة بيضاء خالية من السكر بالنعناع الحلو مع توتي فروتي مينتوس ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩ ريال سعودي. بلغ سعر علبة كيك الشوكولاتة بالحليب بارتي ٣٠ جرام ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١ ريال سعودي. تنزيلات بنده الاسبوعية اقوى تنزيلات بنده الاسبوعية بمناسبة شهر رمضان الكريم. بلغ سعر علبة كوكيز أمريكانا ١٠٤٠ جم ٣٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩ ريال سعودي. بلغ سعر علبة شوكو كوكيز الأصلي أمريكانا هيرشيز ٥٠٤ جم ٢٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٧ ريال سعودي. بلغ سعر علبة بسكويت الشاي تيشوب ٧٥ جم ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢ ريال سعودي. بلغ سعر علبة كرانشي بالجبنة شيتوس ٢٠٥ جم ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢١ ريال سعودي. خصومات بنده عروض بنده على المنتجات الغذائية بلغ سعر علبة شوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش ١٢٥٠ جم ٦٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٥ ريال سعودي. بلغ سعر علبة بطاطس شيبس ليز ستاكس ١٧٠ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢١ ريال سعودي.

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