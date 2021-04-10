شوف عروض جرير الأسبوعية 50% خصم على جميع المنتجات

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عروض جرير الأسبوعية ، شركة جرير في المملكة العربية السعودية من أكبر الشركات المختصة في بيع كل الأدوات المكتبية والمدرسية، كما أن شركة جرير تقوم ببيع أنواع مختلفة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة أيضاً، وتقوم شركة بتقديم باقة من العروض المختلفة الأسبوعية لجميع عملائها في كل فروعها، وتقوم شركة جرير بعمل عروض مختلفة لعملائها الذين يقومون بالتسوق عبر الموقع الالكتروني الخاص بهم. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير علي مجموعة متنوعة من المنتجات بلغ سعر علبة أل جي بوكيت تيكر ورق صورة متوافق مع علبة ألوان ٧٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز استقبال لاسلكي بشريحتين بلو كلاب أي أو أس ٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٠ ريال سعودي. بلغ سعر طابعة محمولة فورية زوي ميني كانون ألوان ٢١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٩٩ ريال سعودي. خصومات جرير الاسبوعية بلغ سعر طابعة صور أل جي بوكيت فوتو بي دي ٢٥١ لون ٣٧٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز أوديو لوجيتيك محول بلوتوث ٩٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢٩ ريال سعودي. بلغ سعر مجموعة حبر سائل كوداك بي أم سي ١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٤ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز أي ساوند جو سينك محول بلوتوث ١٠٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢٢ ريال سعودي. تنزيلات جرير الاسبوعية عروض جرير على ملحقات الهاتف المحمول بلغ سعر جهاز كانون سيلفي ألوان طابعة صور أبيض وأسود ٦٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٩ ريال سعودي. بلغ سعر علبة سوني سمارت تاج ٤ شرائح جهاز كامل ٥٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية 50% خصم على جميع المنتجات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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