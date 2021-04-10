نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده panda على مستلزمات شهر رمضان لفترة محدودة في هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم من panda على أغذية شهر رمضان تجدوها بالفروع لفترة محدودة في هايبر بنده hyper panda بالسعودية، حيث تعرض بندة جديد التخفيضات كل أسبوع على منتجاتها من أطعمة، وجوالات، وأجهزة منزلية، كما تضم أجود الأنواع من مستلزمات وأدوات الطبخ، وتتجدد التخفيضات تلقائيًا كل أسبوع ليفاجئكم موقع بنده بأرخص الأسعار وأجود المنتجات.

عروض بنده panda على مستلزمات شهر رمضان لفترة محدودة في هايبر بنده hyper panda

عروض بندة الاسبوعية نعرضها اليوم في التالي على كافة أطعمة السحور من منتجات ألبان ومخبوزات طازجة، بالإضافة إلى المخللات والمقبلات في عروض بندة اليوم ، حيث تتواجد الخصومات في كافة فروع اسواق بنده حتى يوم 16 أبريل الموافق الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

عروض بنده

نقدم في التالي جميع عروض بندة وهايبر بندة على منتجات الألبان من جبنة، وزبادي، وزبدة:

زبادي كامل الدسم المراعي وزن 2 كيلو، بسعر 9.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.

وزن 2 كيلو، بسعر 9.95 بدلًا من 15 ريال سعودي. لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي وزن 400 جرام، بسعر 9.50 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

زبادي طازج كامل الدسم نادك وزن 1كيلو، بسعر 4.95 بدلًا من 8.05 ريال سعودي.

وزن 1كيلو، بسعر 4.95 بدلًا من 8.05 ريال سعودي. زبدة بنده غير مملحة نادك وزن 1 كيلو، بسعر 32.95 بدلًا من 45.00 ريال سعودي.

غير مملحة نادك وزن 1 كيلو، بسعر 32.95 بدلًا من 45.00 ريال سعودي. زبدة غير مملحة لورباك وزن 100 جرام، بسعر 19.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.

وزن 100 جرام، بسعر 19.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي. زبادي ندى طازج كامل الدسم وزن 1 كيلو، بسعر 9.50 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.

هايبر بنده

في التالي كافة منتجات الجبن الأبيض الطازج بكل أنواعه في عروض هايبر بندة الاسبوعية بالمملكة:

جبن أبيض ملح خفيف الطيب، بسعر 26.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن قليل الدسم هايلاند قريش، بسعر 17.95 بدلًا من 22.75 ريال سعودي للكيلو.

جبنة فيتا السعودية، بسعر 10.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي للكيلو.

جبنة فيتا غنم فالبريسو، بسعر 48.95 بدلًا من 62.25 ريال سعودي للكيلو.

بندة

نأتي الآن إلى عروض بنده وهايبر بنده اليوم على المخللات والمقبلات بكافة أنواعها:

مخلل مشكل مصري، بسعر 5.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي للكيلو.

طحينة الجميل، بسعر 12.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي للكيلو.

زيتون كالاماتا بريميوم جامبو يوناني، بسعر 19.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي للكيلو.

زيتون كوبوليفا أسود أو أخضر شرائح، بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو.

قدمنا لكم كافة تخفيضات أسواق بندة على أطعمة الإفطار ووجبة السحور في رمضان، حيث يزداد شراؤها في الوقت الحالي لكونها من الأغذية الضرورية في الشهر المبارك، وهذا ضمن ما نقدمه لكم من تخفيضات موقع هايبر بنده ، بالإضافة إلى خدمة بنده توصيل من بنده اون لاين في السعودية، وتستمر الخصومات المقدمة حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان 1442، وكل عام وأنتم بخير.