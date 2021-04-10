نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال تخفيضات من 20 ل 60% في المقال التالي

عروض جرير السعودية، قامت مجموعة مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية بتقديم باقة متنوعة من العروض تحت شعار أهلاً رمضان، والتي تعد باقة التخفيضات والخصومات الأقوى على الإطلاق، ونظراً لذلك فإن مجموعة كبيرة من الأفراد السعوديين والمقيمين يرغبون في التعرف على كل ماهو جديد من هذه العروض، وهو ما سوف نعرفكم عليه في هذا المقال. عروض جرير السعودية خصومات جرير على أجهزة المنزل الذكي: تخفيضات جرير مكنسة كهربائية آلية من الماركة يوفي ربوفاك جي 10 هايبرد، متوفر بها بلوتوث وتعمل مع أنظمة أجهزة Ios والأندرويد مقدمة بسعر هو 849 ريال سعودي.

خصومات جرير جهاز مراقب الصحة من الماركة هواوي scale 3 مقدم باللون الأبيض بسعر هو 199 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون من الماركة تي سي ال 75X915، بحجم 75 بوصة، 8k ultra HD، كيو ال اي دي، بنظام أندرويد مقدمة باللون الأسود بسعر هو 9999 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون سمارت من الماركة إل جي 65 NANO 80 VNA، بحجم 65 بوصة، 4k ultra HD مقدمة باللون الأسود بسعر هو 3899 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون من الماركة هايسنس 75A7100F، بدقة 4K ultra HD مقدم باللون الأسود بسعر هو 4099 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون سمارت من الماركة هاير S5U، بحجم 75 بوصة، بدقة 4K ultra HD، تعمل بنظام اندرويد، مقدمة باللون الأسود بسعر هو 4199 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون سمارت من الماركة سامسونج Q60T، بحجم 58 بوصة، بدقة 4K ultra HD، مقدمة باللون الأسود بسعر هو 3499 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على الهواتف الذكية الحواسيب المحمولة: تخفيضات جرير هاتف جوال من الماركة سامسونج جالكسي اس 20 اف اي بمساحة تخزين 128 جيجابايت مقدم بسعر هو 2249 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف جوال من الماركة سامسونج جالكسي اس 20 بلس بمساحة تخزين 128 جيجابايت مقدم بسعر هو 2499 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف جوال من الماركة هونر 10 اكس لايت بمساحة تخزين 128 جيجابايت مقدم بسعر هو 699 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية على الجوال تخفيضات من 20 ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال تخفيضات من 20 ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.