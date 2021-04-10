كتابة الاسماء على بطاقات تهنئة رمضان بحروف من نور مع عبارة رمضان أحلى مع

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عمر شويل - جدة تعد بطاقات تهنئة رمضان من العادات الطيبة والراسخة لدي الكثير من الأشخاص في دول العالم والذين يستخدمونها لتهنئة أحبائهم وأقاربهم وأسرهم وأصدقائهم مع اقتراب حلول موعد شهر رمضان المبارك، وتضفي تلك البطاقات روح ومشاعر دافئة وتبعث في النفوس البهجة والسرور بعد الأيام الصعاب التي مر بها العالم خلال ذروة جائحة كورونا، وتتميز بطاقة تهنئة رمضان باحتوائها على اسماء الأهل والأصدقاء بشكل رائع وجذاب، كما أنها غير مكلفة ويمكن إرسالها للأشخاص المقربين والأصدقاء عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لتهنئتهم بمناسبة شهر رمضان وتقوية الروابط والعلاقات.

بطاقات تهنئة رمضان بمناسبة اقتراب الشهر الفضيل

اقترب حلول موعد شهر رمضان للعام الهجري 1442 حيث أوضح مركز الفلك الدولي أن غرة شهر رمضان فكليا في معظم الدول الإسلامية ستوافق يوم الثلاثاء المقبل الموافق ميلاديا 13 ابريل 2021.

وأضاف المركز أن معظم دول العالم مثل: (السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وليبيا والمغرب) سوف تستطلع هلال رمضان يوم الإثنين 29 شعبان (12 ابريل)، لأنها بدأت شهر شعبان يوم 15 مارس باستثناء مصر وتونس والعراق وتركيا سوف تتحرى شهر رمضان يوم الأحد، وذلك لأنها بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس.

وأشار المركز إلى وجود صعوبة في استطلاع هلال شهر رمضان بالنسبة للدول المفترض أن تتحرى الشهر الفضيل يوم الأحد، معللاً ذلك بأن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس، وسوف يحدث الاقتران بعد غروب شمس، وبالتالي سيكون رؤية هلال رمضان أمر مستحيل بعد غروب شمس يوم الأحد، وبناء عليه ستكمل تلك الدول عدة شهر شعبان 30 يوماً، لتبدأ صيام رمضان يوم الثلاثاء 13 ابريل.

وبدأ العديد من المسلمين حول العالم في إرسال بطاقات تهنئة رمضان وكذلك تبادل رسائل وعبارات التهنئة وصور تحتوي على فوانيس وزينة رمضان التي تدخل البهجة والسرور في نفوس أفراد العائلة والأصدقاء والمقربين وخاصة الأطفال حيث أيام قليلة ويحل موعد شهر رمضان الفضيل، وتعبر هذه البطاقات والكروت عن الود والمحبة وأيضا تترك آثر طيب يدوم ذكراه طوال الشهر الكريم.

بطاقات تهنئة رمضان بحروف من نور

فيما يلي نستعرض صور تهنئة رمضان الجذابة والتي تحتوي على عدد كبير من الاسماء :