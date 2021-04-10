شوف عروض لولو المنطقة الشرقية الطازجة الأحد 11 أبريل 2021 لمدة 3 أيام

نقدم لجميع عملاء لولو السعودية جميع عروض لولو المنطقة الشرقية الطازجة الأحد 11 أبريل 2021 لمدة 3 أيام حيث توفر لولو المنطقة الشرقية الكثير من العروض التي تستمر لمدة 3 أيام فقط وهي العروض علي اللحوم الطازجة حيث توفر لولو الكثير من اللحوم المميزة بأنواعها المختلفة ضمن مجلة عروض لولو المنطقة الشرقية الطازجة اليوم الأحد، ويمكن للجميع الاطلاع على العروض من خلال الصور المتواجدة أسفل هذا المقال.

عروض لولو المنطقة الشرقية الطازجة

تشمل عروض لولو السعودية اليوم عروض مميزة على الكثير من اللحوم مثل اللحم النعيمي بسعر 36.90 ريال للكيلو، ولحم خروف سعودي كامل ذكر رفيدي للحبة بسعر 825 ريال، وتضم عروض لولو تخفيضات مميزة علي أنواع الأسماك المختلفة مثل سمك تونة كبير بسعر 9.90 ريال، وسمك صغير بسعر 3.90 ريال، ومكعبات لحم بقري بسعر 34.90 ريال، وكتف لحم بقري باكستاني بسعر 25.90 ريال.

من ضمن عروض لولو المنطقة الشرقية اليوم عروض مميزة علي قطع لحم الضان الرومانية حيث يتوفر الكيلو بسعر 41.90 ريال، ولحم غنم سعودي كامل بسعر 42.90 ريال للكيلو، ولحم حاشي طازج بالعظم بسعر 28.90 ريال، ولحم عجل هندي بدون عظم بسعر 36.90 ريال، ولحم عجل محلي بالعظم بسعر 34.90 ريال، ولحم بقري محلي بدون عظم بسعر 28.90 ريال للكيلو، ولحم عجل هندي امامي للكيلو بسعر 31.90 ريال.