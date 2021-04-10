نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان 1442 : عروض لولو الدمام الأحد 29 شعبان 1442 هـ لمدة 4 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض رمضان 1442: عروض لولو الدمام الأحد 29 شعبان 1442 ه لمدة 4 أيام من العروض المميزة الخاصة بشهر رمضان المبارك وتبدأ جميع هذه العروض من اليوم الأحد وتحتوي على الكثير من المنتجات وبالتحديد الإلكترونيات والهواتف المحمولة ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين في مدينة الدمام الاستفادة من كافة هذه العروض لمدة 4 أيام كاملة.

عروض لولو الدمام الأحد

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة كافة عروض لولو الجديدة كونها من أكثر العروض التي توفر الكثير من الأموال على المواطنين وتوفر نسب خصم كبيرة على الهواتف الذكية والإلكترونيات لذلك وفرنا لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني آخر عروض لولو السعودية في مدينة الدمام بالتحديد وتستمر لمدة أربعة أيام لكي يستطيع الجميع الاستفادة من كافة هذه الخصومات والاستمتاع بها.

أبرز العروض التي توفرها لولو الدمام اليوم هي خصومات علي العديد من الهواتف المحمولة مثل هواتف أبل فهي توفر هاتف ايفون 12 برو ماكس بسعر 5279 ريال سعودي، وهاتف لينوفو كي 12 نوت بسعر 569 ريال سعودي، وهاتف لينوفو كي 12 بسعر 479 ريال، وهاتف نوكيا 5.4 بسعر 629 ريال، وهاتف موتوريولا موتو جي بسعر 949 ريال سعودي.

من ضمن عروض لولو الدمام الجديدة اليوم تخفيضات علي اللاب توب والتابلت ومن أبرز العروض عليهم هي تابلت لينوفو تاب إم 7 المتوفر بسعر 399 ريال، ولاب توب ماك بوك بسعر 4459 ريال، ولاب توب هواوي مات بوك بسعر 2999 ريال، وتابلت هواوي ميديا باد بسعر 709 ريال، وتابلت هواوي ميديا ياد بسعر 649 ريال، وسماعة هواوي أذن بلوتوث بسعر 329 ريال، وساعة شاومي ذكية خفيفة بسعر 249 ريال سعودي، والكثير من التابلت واللاب توب التي توفرها لولو السعودية اليوم.