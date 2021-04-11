شوف عروض جرير جوالات ايفون خصومات حتي 45% بادر بالشراء الآن

عروض جرير ، مكتبة جرير داخل المملكة العربية السعودية تقدم خصومات علي جوالات شركة آبل ايفون تصل حتي 45% وهدايا كثيرة عند شرائك أي نوع من الجوالات التابعة لشركة آبل الأمريكية عزيزي القارئ اليوم سوف نستعرض الخصومات الكبيرة من جرير جوالات فتابعوا معي الخصومات في السطور القليلة القادمة.

عروض جرير لجوالات ايفون 12 برو ماكس و ايفون12

Apple Iphone12 pro max سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 5199 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 239 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 242 ريال سعودي شهريا. ( عرض خاص من عروض جرير )

آبل ايفون 12 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 6699 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 311 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 242 ريال سعودي شهريا.

Apple Iphone12 pro max سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 5699 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 239 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 265 ريال سعودي شهريا. ( عرض خاص من عروض جرير )

آبل ايفون 12 برو سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 4699 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 239 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 218 ريال سعودي شهريا.

Apple Iphone12 pro سعة 512 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 6199 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 239 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 288 ريال سعودي شهريا.

آبل ايفون 12 برو سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 5199 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 239 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 242 ريال سعودي شهريا. ( عرض خاص من عروض مكتبة جرير )

) Apple Iphone12 سعة 64 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 3799 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 239 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 177 ريال سعودي شهريا.

آبل ايفون 12 سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 4549 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 239 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 212 ريال سعودي شهريا. ( عرض خاص من عروض جرير )

) آبل ايفون 12 سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 4049 ريال سعودي مع هدايا بقيمة 239 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط 188 ريال سعودي شهريا.

جرير جوالات وخصومات ايفون SE وايفون 12 ميني

آبل ايفون SE الإصدار 2 سعة 256 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 2499 ريال سعودي بدلا من 2629 ريال سعودي .

APPLE IPHONE 12 MINI سعة 64 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 3299 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 154 ريال سعودي علي 36 شهر. ( عرض خاص من عروض جرير )

) APPLE IPHONE 12 MINI سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 3549 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 165 ريال سعودي علي 36 شهر. ( عرض خاص من جوالات جرير )

) APPLE IPHONE 12 MINI سعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس 5G بسعر 4049 ريال سعودي مع إمكانية التقسيط الشهري 188 ريال سعودي علي 36 شهر. (عرض خاص من عروض جرير للجوالات )

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم خصومات عروض جرير علي جوالات آبل ايفون خصومات تصل حتي 45% فقط وحصريا من مكتبة جرير مع هدايا قيمة ونظام قسط شهري يناسب جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية.