شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية عروض رمضان ١٤٤٢ الجديدة وعروض شنطة رمضان

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عروض بنده السعودية الأسبوعية أسواق بنده في المملكة العربية السعودية قامت بعرض ميزات جديدة للعملاء وهي المنتجات الغذائية الجديدة التي قامت هذه الأسواق بتصنيعها، وهذه المنتجات الغذائية نالت على إعجاب الكثير من العملاء السعوديين، وتقوم أيضاً بعرض جميع هذه المنتجات بأقل الأسعار وتعتبر هذه الأسعار تنافسية بالنسبة للأسواق الأخرى، وجميع العروض بنده الأسبوعية واليومية التي تقوم هذه الأسواق بعرضها دائماً ما تقوم بكتابتها على الموقع الإلكتروني الخاص بها على الإنترنت. عروض بنده السعودية الأسبوعية عروض بنده اليوم ملوخية السنبلة 400 جم أو ملوخية مع التقلية 410 جم أو بصل أحمر مقطع 450 جم أو عجينة الفلافل 450 جم بلغ سعر 2 عبوة 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

خضروات السنبلة 2 عبوة بلغ سعرهم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي.

بامية زيزو أو اكسترا أو بروكلين السنبلة 400 جم بلغ سعر الكيس 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

حساء الفطر والعدس الفاخر السنبلة 1 كجم بلغ سعر الكيس 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.

زنجر روبيان بالبقسماط 750 جم بلغ سعر العبوة 41 ريال سعودي بدلاً من سعر 67 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية شيش طاووق 400جم أو دجاج تكا 400 جم بلغ سعر الحبة 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

شانكي الدجاج أو ناجتس الدجاج تويسترز عادي او بوب كورن الدجاج 750 جم بلغ سعر الكيس 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي. عروض بنده على المنتجات الغذائية عروض السعودية اليوم جامبو برجر دجاج عادي بالبقسماط أو جامبو برجر بقري 1 كجم بلغ سعر الكيس 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.

لفائف جبنة الفيتا أو سمبوسة الجبنة بالفرن 500جم بلغ سعر الحبة 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

كباب بقري 320 جم أو كرات لحم بقري 400 جم بلغ سعر الحبة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

فيليه الدجاج 750 جم بلغ سعر العبوة الواحدة 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الأسبوعية عروض رمضان ١٤٤٢ الجديدة وعروض شنطة رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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