نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء 1 رمضان 2021 اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء اول يوم رمضان 2021 يعتبر أكثر ما يهم المسلمين، حيث بعد تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، يبدأ كافة المسلمين في ترديد أدعية مستجابة من أجل استفتاح الشهر المفضل لديهم، والمليء بالخيرات والنفحات الإيمانية، لهذا سنوفر لكم الآن مجموعة من الأدعية المميزة للدعاء بها ضمن دعاء اليوم الاول من رمضان 2021 في الليلة الأولي وعند أول فطور لكم في الشهر الفضيل.

دعاء اول يوم رمضان 2021

بخصوص دعاء 1 رمضان، لم يرد عن النبي صل الله عليه وسلم تخصيص أدعية شهر رمضان المبارك، ولكن وصانا بإكثار الدعاء، ولم يخصص سوى دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى ضمن دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من الشهر المبارك، وسنرفق لكم الآن بعضاً من الأدعية المستجابة في رمضان للدعاء بها.

يمكنكم الآن الاستعانة بالأدعية المرفقة إليك، والدعاء بها ضمن دعاء رمضان 1442 المستجابة.

دعاء اليوم الاول من رمضان 2021

نوفر لكم الآن مجموعة من أفضل ادعيه رمضان للدعاء بها، وذلك خلال أدعية ليلة 1 من شهر رمضان المبارك.

’’اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين’’.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون

على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

أدعية شهر رمضان 1442

يمكنكم إكثار دعاء رمضان 2021، وذلك كما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم، أن للصائم دعوة لا ترد، فاغتنموها.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً

مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ

بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ،

وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

أرفقنا إليكم مجموعة من أجمل ادعية رمضان للدعاء بها، وذلك في دعاء اليوم الاول من رمضان المبارك.