شوف كود خصم نون وأقوى تخفيضات موقع نون في السعودية

كود خصم نون شيئ يبحث عنه العديد من المتسوقين للاستفادة بخصومات إضافية على المشتريات التي يقومون بشرائها من الموقع، ويقدم سوق نون مجموعة متنوعة ومتميزة من المعروضات المختلفة من أدوات الطبخ, الأجهزة المنزلية, منتجات العناية بالبشرة، منتجات العناية بالشعر، منتجات المواليد والألعاب، أدوات الرياضة والأنشطة الخارجية، الجوالات والأجهزة الإلكترونية المختلفة فضلاً عن العديد من السلع الأخرى من بقالة وغيرها، ويعد موقع نون للتسوق واحداً من أكبر المواقع للتسويق عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة أيضاً.

كود خصم نون على جميع المنتجات

يقوم موقع نون بطرح كود خصم جديد كل فترة وخلال الفترة الحالية يمكن لمن يرغبون في الحصول على كود نون استخدام الكود الموضح بالصورة للحصول على خصم بنسبة 10% للعملاء الجدد، و5% للعملاء القدامى، ويكون الحد الأقصى للخصم خمسون ريالاً سعودياً للعملاء الجدد، و25 ريالاً للعملاء الحاليين، علماً بأن هذا العرض ساري فقط على منتجات نون إكسبريس داخل المملكة العربية السعودية.

أما عن كود الخصم للمتسوقين داخل جمهورية مصر العربية فيمكن استخدام الكود الموجود في الصورة بالأسفل والاستفادة بنسبة خصم تصل إلى 80%

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جوال ايفون 11 لون بنفسجي بذاكرة داخلية 64 جيجا بايت متور بسعر 2499 ريال سعودي فقط.

أبل هاتف أيفون 11 باللون الأسود بذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت متوفر بنسبة خصم 16% بسعر 2499 ريال فقط.

أبل أيفون XR باللون الأسود وذاكرة داخلية للهاتف سعة 128 جيجا بايت بنسبة خصم 27% بسعر 2399 ريال.