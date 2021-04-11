شوف عروض جرير بالسعوديةjarir تخفيضات 40% على الشاشات والاجهزة الكهربائيّة 

عروض جرير بالسعوديةjarir على الشاشات والاجهزة الكهربائيّة، أحدث عروض مقدمة من مكتبة جرير المتواجدة ومنتشرة فروعها في المملكة العربية السعودية، وتعتبر مكتبة جرير من أفضل المتاجر بالسعودية التي تقدم لعملائها كل جديد من التخفيضات على الشاشات الذكية والأجهزة الكهربائية، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم العروض المقدمة لدى جرير على الشاشات بالتفصيل على العديد من الماركات مثل سامسونج وشاشات أل جي كما يوجد عروض أخرى عديدة ومميزة أبقوا معانا لتقديم كل جديد.

تخفيضات مكتبة جرير على الشاشات الذكية سمارت:

سنعرض من خلال المقال التالي الكثير من العروض والتخفيضات في مكتبة جرير وتشمل العروض كالتالي:

عرض على شاشة أل جي سمارت حجم 60 بوصة سعرها بعد الخصم 4999 ريال سعودي.

عرض على شاشة سوني سمارت حجم 65 بوصة سعرها بعد الخصم 5099 ريال سعودي.

عرض على شاشة سوني سمارت حجم 55 بوصة سعرها بعد الخصم 3999 ريال سعودي.

خصومات جرير السعودية على الأجهزة الكهربائية:

عرض على شاشة سامسونج ذكية سمارت حجم 75 بوصة سعرها بعد الخصم 12499 ريال سعودي. عرض على شاشة سامسونج ذكية سمارت حجم 65 بوصة سعرها بعد الخصم 9899 ريال سعودي. عرض على شاشة سامسونج ذكية سمارت حجم 55 بوصة سعرها بعد الخصم 5999 ريال سعودي.

تنزيلات مكتبة جرير على الشاشات الذكية سمارت:

عرض على شاشة تي سي أل ذكية سمارت حجم 65 بوصة سعرها بعد الخصم 3099 ريال سعودي. عرض على شاشة تي سي أل ذكية سمارت حجم 55 بوصة سعرها بعد الخصم 2299 ريال سعودي. عرض على شاشة تي سي أل ذكية سمارت حجم 70 بوصة سعرها بعد الخصم 3499 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير السعودية

عرض على شاشة هاير ذكية سمارت حجم 65 بوصة سعرها بعد الخصم 6549 ريال سعودي. عرض على شاشة هاير ذكية سمارت حجم 75 بوصة سعرها بعد الخصم 7599 ريال سعودي. عرض على شاشة هاير ذكية سمارت حجم 50 بوصة سعرها بعد الخصم 2300 ريال سعودي. عرض على شاشة هاير ذكية سمارت حجم 55 بوصة سعرها بعد الخصم 2799 ريال سعودي.

كتالوج وصور عروض جرير في السعودية على الشاشات الذكية: