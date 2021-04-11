شوف عروض جرير الأسبوعية للجوالات وعروض jarir bookstore مكتبة جرير لشهر رمضان 1442

تُقدم مكتبة جرير عروض مذهلة وخصومات حتى 40% على الجوالات، والتي تتنوع بين جوالات ايفون، سامسونج، هواوي، أوبو، ويوجد في مكتبة جرير jarir bookstore أفضل أنواع الجوالات وأحدث الإصدارات وذلك بأقل الأسعار، وضمان لمدة 24 شهر، وكل هذه المميزات بالإضافة إلى التخفيضات سارية في عروض جرير الأسبوعية لفترة محدودة.

عروض جرير

عروض جرير على جوالات سامسونج جالكسي اس 21 الترا، اس 20 الترا، وأيضًا اس 20 بلس، بالإضافة إلى إصدارات مختلفة من سامسونج وابل وهواوي متوافرة فقط في عروض جرير jarir.

جرير جوالات سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 128 جيجا، 5G، ثماني النواة، بطارية سعة 5000 مل امبير، 12 جيجا رام، شاحن قوة 25 واط، بسعر 4799 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي اس 20 الترا، سعة 128 جيجا، 5G، ثماني النواة، بطارية سعة 5000 مل امبير، 12 جيجا رام، خاصية الشحن السريع، بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 5039 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي اس 20 بلس، سعة 128 جيجا، 5G، ثماني النواة، بطارية سعة 4500 مل امبير، 12 جيجا رام، بالإضافة إلى شاحن سريع، وكل ذلك بسعر2499 ريال سعودي بدلًا من 4159 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات

جوال ايفون 12 برو max جرير، 5G سعة 128 جيجا بسعر 5199 ريال سعودي، ويتوافر أيضًا سعة 256 جيجا بسعر 5699 ريال سعودي، وسعة 512 جيجا بسعر 6699 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا إضافية بقيمة 239 ريال سعودي.

جوال ايفون 12 في jarir، سعة 64 جيجا، 5G، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

جوال ايفون اس اي الإصدار الثاني، 4G، سعة 256 جيجا، بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 2629 ريال سعودي.

jarir bookstore مكتبة جرير جوالات

جرير جوال هواوي بي 40 برو، سعة 256 جيجا، اندرويد 10، بطارية 4200 مل امبير، 8 جيجا رام، يأتي مع شاحن بقوة 40 واط، 5G، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3829 ريال سعودي.

جوال هواوي ميت 40 برو، سعة 256 جيجا، بطارية 4400 مل امبير، اندرويد 10، 8 جيجا رام، شاحن بقوة 50 واط، 5G، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 4099 ريال سعودي.

جوال هواوي بي 40 برو بلس، سعة 512 جيجا، اندرويد 10، بطارية 4200 مل امبير، 8 جيجا رام، شاحن بقوة 40 واط، 5G، بسعر 4319 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7 اس اي، سعة 128 جيجا، ثماني النواة، بطارية 4000 مل أمبير، 8 جيجا رام، شاحن بقوة 40 واط، اندرويد 10، 5G، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7، سعة 256 جيجا، ثماني النواة، بطارية 4000 مل امبير، اندرويد 10، 8 جيجا رام، شاحن قوة 40 واط، 5G، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

كانت هذه أقوى عروض الجوالات المتوافرة في عروض جرير الأسبوعية، والتي يوجد عليها خصومات وتخفيضات كبرى أو هدايا إضافية.