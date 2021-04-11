نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 11-4-2021 استقرار سعر الذهب اليوم في المقال التالي
يرغب عدد كبير من المقيمين والمواطنين في دولة الأردن من معرفة أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 11-4-2021 وتشهد أسعار الذهب اليوم في الأردن استقرار كبير دون وجود تغيرات أو زيادة مفاجئة أو نقصان في سعر الذهب ونعرض لكم في هذه الصفحة تقرير شامل يحتوي على سعر الذهب بالعملة الوطنية لدولة الأردن وأيضا نوفره لكم بالدولار الأمريكي.
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
نوفر لكم متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الأردن بالدينار الأردني وأيضا نوفره لجميع الراغبين في معرفة سعر الذهب بالدولار الأمريكية بالعملة الأجنبية.
- اسعار الذهب عيار 24 في الاردن هو 39.79 دينار اردني أي يعادل 56.12 دولار أمريكى.
- سعر الذهب اليوم عيار 22 هو 36.47 دينار اردني ويعادل حوالي 51.44 دولار أمريكى.
- اسعار الذهب عيار 21 في الاردن اليوم 34.82 دينار اردني ويعادل 49.10 دولار أمريكى.
- اسعار الذهب عيار 18 في الاردن 29.84 دينار اردني أي حوالي 42.09 دولار أمريكى.
- سعر الذهب اليوم عيار 14 في الاردن 23.21 دينار اردني أي حوالي 32.73 دولار أمريكي.
- سعر الذهب عيار 12 اليوم في الاردن 19.89 دينار اردني أي حوالي 28.06 دولار أمريكي.
- اسعار أوقية الذهب في الأردن اليوم 1,237 دينار اردني أي حوالي 1,745 دولار أمريكي.
- اسعار جنيه الذهب في الأردن اليوم 278.52 دينار اردني ويعادل 392.82 دولار أمريكي.
- اسعار كيلو الذهب في الأردن اليوم 39,788 دينار اردني أي يعادل حوالي 56,116 دولار أمريكى.
كانت هذه آخر تحديثات أسعار الذهب اليوم في الأردن والتي شهدت أسعار الذهب به استقرار كبير دون وجود تغيرات كبيرة.
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