نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات رمضانية: عروض العثيم الأسبوعية رمضان 2021 – 1442 othiam offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأقوى المنتجات بداية من المأكولات، وحتي الأجهزة الكهربائية، وسنستطيع الحصول علي المنتجات بداية من يوم 7 من أبريل الجاري، وحتي يوم 13 أول أيام شهر رمضان المبارك، وستكون كافة المنتجات طازجة، ويمكنكم الحصول عليها أون لاين بكل سهولة.

نزل بمناسبة شهر رمضان المبارك اقوى العروض بالعثيم في كافة الأفرع داخل المملكة العربية السعودية، ويمكنكم الحصول علي كل ما ينقصكم داخل هذا العرض المميز بمناسبة الشهر الفضيل، الملئ بالخير والبركة، وسنجد العرض مستمر من الاربعاء 7 من ابريل، ومستمر حتي أول أيام شهر رمضان، عروض العثيم الجديدة المستمرة حتى الثلاثاء.

يمكنكم التعرف علي كافة المنتجات الآن، وذلك داخل عرض عبد الله العثيم في كافة الفروع، وسنوفره لكم الآن حرصاً منا علي وجود جميع المنتجات بين أيديكم بمناسبة الشهر الفضيل.

أرفقنا إليكم مجلة عروض عبد الله العثيم اليوم.

تخفيضات العثيم السعودية

نتعرف معكم علي قائمة المنتجات المدرج بها عروض العثيم الأسبوعية كالآتي:

حليب نيدو بودرة 2500 جرام ، سكر ابو فهد ناعم 10 كجم ، شراب تونو توت مركز 710 مل ، صلصة طماطم ندى.

كريم كاراميل فوستر كلاركس ، تورتة سويس رول شوكولاتة صغير ، بسكويت جوز الهند ، زود دونات شوكولاتة 2 بار + 2 تويست.

عجين سمبوسة ، شابورة زبدة وسمسم وحبة البركة ، خس الايس بيرج ، زنجبيل ، ثوم ، كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر.

عصارة حمضيات هومر ، قلاية السيف صحية 4 لتر ، سخان ساندوتش بانيكس ، شاشة توشيبا ال اي دي 32 ، سجادة صلاة ، شنطة سفر سوفت ترولي.

طماطم محمي ، شوكولاتة نوتيلا برطمان 750 جرام ، سمن فارم 1600 جرام ، زيت زيتون بيتوتي زجاج ، جيلي فوستر كلاركس منوع.

ملح اورجانتي بحري عضوي 700 جرام ، ملح نيزو نقي ناعم 600 جرام ، خلطة بروستيد 1 كجم ، قطع دجاج هرفي ناجت 400 جرام.

نشاء العلالي علب 450 جرام ، مايونيز 887 مل ، سلاتونة ريو ماري منوع ، صلصة طماطم بيتي 135 جرام ، قهوة روست مايسترو مفلترة 250 جرام.

قشطة السفير سادة 170 جرام ، مناديل وجه كلينكس ديكور 6 * 90 منديل ، فوط صحية برايفت كبير بالاجنحة 50 حبة ، صابون يد رينادا عود ، جهاز ارس سائل قاتل الناموس.

تعرفنا علي كافة المنتجات والعروض، والتي تم إرفاقها في مجلة عروض العثيم السعودية.

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