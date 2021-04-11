نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم عروض بنده الرمضانية حيث هناك العديد من الأشخاص يبحثون على أحدث عروضها خصوصاً في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى يستفيدوا من تلك العروض كما أن بنده تقدم طوال شهر رمضان تخفيضات كبيرة على كافة المنتجات السمكية ومن بينها الجمبري والقاروص، والسردين وغيرها.

عروض وتخفيضات هايبر بنده

تقدم بنده اليوم تخفيضات على زيت الزيتون البكر، وعلى الأسماك، وعلى الفلفل الأسود، وكل هذا العروض متاحة من اليوم وطوال شهر رمضان المبارك، كما تقدم أيضاً بنده عروض على الأسماك الطازجة وهذه قائمة بتلك الأسعار التي تقدمها بنده اليوم:

سمك الشعور البلدي: سعره اليوم 34.95 ريال سعودي.

سعره اليوم 34.95 ريال سعودي. سمك فيليه هامور: سعره 44.95 ريال سعودي.

سعره 44.95 ريال سعودي. سمك جمبري المزرعة: سعره 26.95 ريال سعودي.

سعره 26.95 ريال سعودي. سمك البياض النيلي: سعره 24.95 ريال سعودي.

سعره 24.95 ريال سعودي. سمك السلمون: سعره 44.95 ريال سعودي.

سعره 44.95 ريال سعودي. زيت الزيتون البكر الراقي: سعره 11.95 ريال سعودي، وأما اليوناني فسعره 37.95 ريال سعودي.

تعتبر هذه كل عروض بنده لهذا اليوم وهي مستمرة حتى نفاذ الكمية كما أن بنده تقدم عروضها بصورة مستمرة طوال شهر رمضان فمن العروض المستمرة حتى الآن.

عروض اللحوم

كتف عجل بدون عظم: سعره 39.95 ريال سعودي.

سعره 39.95 ريال سعودي. لحم جاشي بدون عظم: سعره 34.95 ريال سعودي.

سعره 34.95 ريال سعودي. قطع جمل بالعظم: سعره 28.95 ريال سعودي.

سعره 28.95 ريال سعودي. قطع خروف نعيمي: سعره 67.95 ريال سعودي.

سعره 67.95 ريال سعودي. خروف روماني بالعظم: سعره 44.95 ريال سعودي.

سعره 44.95 ريال سعودي. خروف حري بالعظم: سعره 83.95 ريال سعودي.

التخفيضات

مفروم بقري برازيلي: سعره 17.95 ريال سعودي.

مفروم بقري كولومبي: سعره: 17.95 ريال سعودي.

صدور الدجاج: سعره 15.95 ريال سعودي.

كما أن هناك عروض وتخفيضات على المشروبات ومن بينها القهوة حيث وصل سعر القهوة العربية وزن 250 جرام إلى 14.95 ريال سعودي، والقهوة لاتيه سريعة التحضير عدد 10 x 24 بسعر 23.95 ريال سعودي.

ومازالت بنده تقدم أفضل العروض والتخفيضات على مدار السنة وسوف تزيد تلك العروض بتخفيضات أكبر طوال شهر رمضان.

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