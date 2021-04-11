شوف عروض رمضان : عروض المدينة هايبر اليوم الأحد 29 شعبان 1442 عروض الطازج

نقدم لكم عروض المدينة هايبر اليوم التي يبحث عليها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية كي يستفيدوا بالخصومات المقدمة علي المنتجات الغذائية بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تقدم عروض المدينه هايبرالعديد من السلع الرمضانية كالفواكه والخضروات والحوم والمشروبات بتخفيضات تصل إلي 50% علي عروضا الطازجة التي تستمر لمده ثلاث أيام والتي تبدا اليوم 11 ابريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442

عروض المدينة هايبر اليوم

تشمل عروض المدينة هايبر اليوم تخفيضات كبيره علي الخضروات والفواكه ومنها :

تحتوي عروض المدينة هايبر ماركت تخفيضات علي الثوم بسعر 6.95 ريال سعودي

تحتوي عروض المدينة هايبر علي التفاح بسعر 5.95 ريال سعودي

تحتوي عروض المدينة هايبر علي الليمون بسعر 2.95 ريال سعودي

تحتوي عروض المدينة هايبر علي الجزر بسعر 1.95 ريال سعودي

تحتوي عروض المدينة هايبر علي البرتقال بسعر 3.95 ريال سعودي

تحتوي عروض المدينه هايبر علي المانجو بسعر 13.95 ريال سعودي

تشمل عروض المدينة هايبر اليوم تخفيضات كبيره علي اللحوم والأسماك ومنها :

تحتوي عروض المدينة هايبر علي السمك السرين بسعر 5.95 ريال سعودي

تحتوي عروض المدينة هايبر علي كبده بقري بسعر 19.95 ريال سعودي

تحتوي عروض المدينة هايبر علي سمك هامور بسعر 17.95 ريال سعودي

تحتوي عروض المدينة هايبر علي لحم بقري باكستاني بسعر 26.95 ريال سعودي

كانت هذه مجله عروض المدينة هايبر اليوم 11 ابريل 2021 الموافق 28 شعبان علي المنتجات الغذائية ومنها الفواكه والخضروات وجميع أنواع اللحوم والأسماك أيضا كما يتواجد بعروض المدينة هايبر جميع أنواع المعلبات التي يحتاجها كل بيت بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تستمر العروض الطازجة لمده ثلاث أيام فقط أو حتي أن يتم نفاذ الكميه المحددة لذالك سارعو في الحصول علي المنتجات والاستفادة بالخصومات المقدمة من عروض المدينة هايبر