الفازلين لإزالة الشعر والتخلص من المناطق السمراء بنتائج جبارة 

الفازلين لإزالة الشعر، يعد الفازلين من المستحضرات الطبية والتي تستخدم في ترطيب البشرة وتفتيحها، حيث يمتلك قدرة فائقة على إزالة الإسمرار الموجود في أماكن متعددة من الجسم، كما أن سعره رخيص للغاية بالمقارنة مع غيره من أسعار منتجات العناية بالبشرة، لذا يقبل عليه العديد من السيدات والفتيات للتخلص من المشكلات المختلفة مثل: الشعر الزائد، التخلص من الشعر الأبيض، بالإضافة إلى علاج مشاكل الشعر المختلفة والتهابات فروة الرأس، كما أنه لا يعرض البشرة لأي آثار سلبية، و للتعرف على طريقة استخدامه لإزالة الشعر تابعي معنا.

الفازلين لإزالة شعر العانة

أثبتت العديد من خبراء التجميل فاعلية الفازلين في التخلص من شعر العانة بدون الم، بالإضافة إلى القضاء على اسمرار هذه المنطقة في وقت قليل جداً بالمقارنة مع الطرق الأخرى، وذلك عن طريق خلط ملعقة من الفازلين مع 6 ملاعق صغيرة من الحليب السائل، ملعقة من الكركم الخاص بالبشرة ملعقتين من الحمص المطحون، ونقوم بوضع الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه، مع مراعاة وضعه في اتجاه نمو الشعر ونتركه حتى يجف، ثم نبدأ بإزالة الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر، وتغسل المنطقة بالمياه الباردة ويتم تكرارها بشكل دائم.

الفازلين لتقليل نمو الشعر

يمكن استخدام الفازلين للتخلص من الشعر الزائد، وتقليل كمية الشعر التي تنمو في كل مرة، حيث يعمل على إضعاف بصيلات الشعر وتقليل كثافتها، كما أنه يساعد في تنعيم المنطقة التي يظهر بها الشعر، ويمكن استخدامه مع نبات السعد لتقليل ظهور الشعر، وذلك بخلط كمية مناسبة من الفازلين مع مقدار أكبر من نبات السعد ونخلطهم جيداً ونقوم باستخدامه لتدليك المنطقة التي يكثر بها الشعر، وتترك لمدة ساعة على الأقل ثم نغسل المنطقة بالمياه الدافئة.