شوف عروض أسواق العثيم السعودية الأسبوعية عروض رمضان 1442 -2021 مهرجان الخصومات

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عروض أسواق العثيم السعودية الأسبوعية أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية من أفضل الأسواق التجارية، هذه الأسواق تعرض للعملاء السعوديين أفضل المنتجات الغذائية وتعتبر منتجات هذه الأسواق دائماً طازجة وذات طعم جيد ويعتبر هذا الأمر ما يفضله جميع العملاء، وتقوم أيضاً بعرض الكثير من العروض على السلع المتوافرة في المتاجر والعملاء الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت يتم تحميل هذه العروض دائماً على الموقع الإلكتروني الخاص بأسواق العثيم ويمكن الشراء من خلاله. عروض أسواق العثيم السعودية الأسبوعية عروض العثيم اليوم مكرونة هالي 400 جم بلغ سعر 4 عبوات 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

مكرونة هالي 400 جم بلغ سعر 4 عبوات 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي. صدور دجاج لاتينا طرية 1 كجم بلغ سعرها 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم حمص فيكتور حب 295 جم بلغ سعر 3 حبات 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

حمص فيكتور حب 295 جم بلغ سعر 3 حبات 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي. أرز نوفا اروز كامولينا 5 كجم بلغ سعره 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية حليب فيكتو مكثف محلي 380 جم بلغ سعر العبوة 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

حليب فيكتو مكثف محلي 380 جم بلغ سعر العبوة 3 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي. قشطة ملوكي 170 جم بلغ سعر 6 عبوات 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج زيت هالي دوار الشمس 1.5 لتر 2 زجاجة بلغ سعره 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي. عروض العثيم على المنتجات الغذائية عروض العثيم السعودية اليوم جبن فريكو جودا معتدلة اكتمال بلغ سعر الكيلو 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 63 ريال سعودي.

جبن فريكو جودا معتدلة اكتمال بلغ سعر الكيلو 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 63 ريال سعودي. عسل نحل ساري ابيض 1 كجم بلغ سعره 26 ريال سعودي بدلاً من سعر 49 ريال سعودي.

عسل الشفاء طبيعي 500 جم بلغ سعره 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين برجر السنبلة دجاج 24 قطعة بلغ سعر الحبة 31 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي.

برجر السنبلة دجاج 24 قطعة بلغ سعر الحبة 31 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي. بطاطس مقلية السنبلة 2.5 كجم بلغ سعرها 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.

قطع دجاج السنبلة ناجت أو 400 جم بلغ سعرها 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم السعودية الأسبوعية عروض رمضان 1442 -2021 مهرجان الخصومات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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