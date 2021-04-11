نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان 1442 : عروض بنده اليوم الاحد 11 ابريل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده اليوم حيث تعد من العروض الهامة والتي يبحث عليها العديد من الأشخاص في جميع لمدن في المملكة العربية السعودية حيث تتيح لعملائها تخفيضات كبيره علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية وجميع مستحضرات التجميل حيث تقدم عروض بنده كل المستلزمات التي يحتاجها كل بيت بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم.

عروض بنده اليوم

تعد عروض بنده من افضل العروض التي تتيح جميع المنتجات الغذائية في عروضها كما تحتوي علي جميع السلع الرمضانية من لحوم وخضروات وفواكه وبقوليات وغيرها من أدوات منوليه ومستحضرات تجميل للرجال والنساء حيث تقدم عروض بنده جميع ما يجتاحه المواطن في عروضها اليومية والأسبوعية حيث تمتلك اكثر من 400 سوبر ماركت وهايبر ماركت في جميع المدن مكه والمدينة والرياض داخل المملكة العربية السعودية كما تضم ما يقارب من 30.000 ألف موظف يعملون بجميع فروعها.

تقدم مجله عروض بنده العديد من المنتجات علي الخضروات والبقوليات وجميع أنواع اللحوم والفواكه كما تقدم عروض بنده خصومات علي جميع انواع البسكويت والمعمول بالتمر وجميع انواع الجبن والمعلبات كالصلصة والفول والتونه وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلي 50% مقدمه من عروض بنده اليوم 11 ابريل الاحد 2021

تضم عروض بنده تخفيضات علي بسكويت مصري طويل بسعر 18.95 ريال سعودي و بيتي فور مشكل بسعر 18.95 ريال سعودي كما تقدم معمول بالتمر بسعر 18.95 ريال سعودي و جبنه شيدر بسعر 22.95 ريال سعودي و كريمه طبخ بسعر 18.95 ريال سعودي فقط

تحتوي عروض بنده علي جبنه مطبوخه بسعر 5.95 ريال سعودي كما تحتوي عروض بنده الأحد 11 ابريل علي جبنه موزاريلا مبشوره فرسانا بسعر 21.95 ريال سعودي والدجاج الطازج بسعر 13.95 ريال سعودي حيث يعد دجاج طازج اليوم وايضا يتوفر غي مجله عروض بنده قطع دجاج مشكله بسعر 7.95 ريال سعودي فقط

تقدم عروض بنده اليوم تخفيضات علي مخلل مشكل مصري بسعر 5.95 ريال سعوديكما تقدم عروض بنده زيتون اسود وزيتون اخضر بسعر 10.95 ريال سعودي و طحينه بسعر 12.95 ريال سعودي و لبنه تركيه بسعر 19.95 ريال سعودي و سلطه جبنه فيتا بسعر 16.95 ريال سعودي وجبنه شيدر بسعر 48.95 ريال

كانت هذه اهم عروض بنده اليوم الاحد 11 ابريل علي جميع المنتجات والسلع الغذائية التي ينتظرها العديد من الأشخاص كي يستفيدوا بالخصومات الكبيرة المقدمة من عروض بنده لذالك نقدم لكم هذه المجلة والتي بها المنتجات كي يستفيد الجميع بالخصومات بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك حيث تتوفر جميه هذه المنتجات في جميه متاجر وأسواق بنده أو حتي أن يتم نفاذ الكميه المحددة.

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