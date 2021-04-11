تحديث اليوم .. أسعار ياميش رمضان 2021 في الاسواق

أسعار ياميش رمضان لا تفصلنا سوي أيام قليله عن شهر رمضان الفضيل وهو ما زاد من عملية البحث من قبل المواطنين عن الاسعار، حتي يقومون بالتسوق من المكان الذي يكون فيه الأسعار مناسبة لهم، حيث يقوم الأهالي بشراء مستلزمات رمضان خلال هذه الآونه للإستعداد لقدوم هذا الشهر الفضيل ولمعرفة أفضل وأرخص الأسعار الخاصة بياميش رمضان 2021 م تابع ما يلي.

أسعار ياميش رمضان 2021 في الاسواق

زاد البحث عن أسعار الياميش 2021 ومكوناته وذلك لإقتراب شهر رمضان المبارك حيث يستعد الأهالي لقدوم الشهر الفضيل بشراء اللوازم الرمضانية من الياميش الذي تتمثل في العصائر المختلفة والتمور والمكسرات المتنوعة من جوز هند وعين جمل وزبيب ولوز وفسدق وغيرها من المكسرات المختلفة المهمة في شهر رمضان، حيث يتم عمل أصناف متنوعة من الحلويات خلال هذا الشهر والتي تحتاج للعديد من المكسرات، وسنوفر لك أهم أسعار مكونات ياميش رمضان في المتاجر المختلفة خلال السطور التالية.

أسعار ياميش رمضان 2021

قال أمين صندوق الغرفة التجارية أن الإقبال علي شراء ياميش رمضان زاد خلال هذه السنة عن السنة الماضيى وذلك بمعدل 15٪، وأوضح إلي أن أسعار مئتين جرام لوز معبأ وصلت إلي أربعة وأربعون جنية، ومئتين جرام بندق معبأ وصل سعرها إلي أربعون جنية وبلغ ثمن الفسدق المعبأ مقدار الكيلو 320 جنية، في حين وصل سعر قمر الدين من 35 ل 40 جنية، و أشار إلي أن قرار الرئيس السيسي برفع أجور الموظفين أدي لزيادة قدرة المواطنين علي الشراء خلال فترة شهر رمضان المبارك 2021 م.

سعر الياميش في كارفور

بلغ سعر الكاجو في كارفور 199 جنية وسعر اللوز المعبأ 129 جنية، في حين يبلغ ثمن الفسدق 399جنية، وسعر عين الجمل تسعة وستون جنية، وسعر اللوز المحمص 189 جنية.