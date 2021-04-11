شوف عروض بنده السعودية عروض رمضان اليوم أوفر ولمدة 4 أيام

عروض بنده السعودية عروض رمضان اليوم أوفر عروض، حيث يوفر بنده Panda هايبر ماركت العديد من الخصومات والتنزيلات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442، ويهنئ عملائه بالتخفيضات الحصرية على أسعار بعض المنتجات بخلاف المتوفرة في مجلة عروض بنده الأسبوعية، ومن أوفر عروض هايبر بنده Hyper Panda عروض رمضان حتى يومي الثلاثاء 1 رمضان 1442 والأربعاء 2 رمضان 1442، ومن أبرز العروض وتخفيضات بنده اليوم الأحد 11 ابريل والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 14 ابريل 2021، وتشمل العروض عرض قلاية 2.5 لتر ماركة كليك أون بسعر حصري 119 ريال سعودي بدلًا من 319 ريال سعودي، عرض قطاعة + وعاء أبيض رمادي ماركة ارايتي بسعر خاص 49 ريال سعودي بدلًا من 145 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية عروض رمضان

يقدم بنده Panda أقوى الخصومات على أسعار الأجهزة الكهربائية الصغيرة من أجهزة المطبخ الأساسية ومن أبرزها:

عرض خاص على عجانة + وعاء بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

عرض مميز على ميكروويف ماركة كليك أون بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

عرض موزع مياه ماركة جيباس حار بارد بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 415 ريال سعودي.

عرض قدر ضغط كهربائي ماركة كليك أون بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي. (هذا العرض ساري حتى يوم الثلاثاء 1 رمضان 1442)

هايبر بنده Hyper Panda

العروض التالية سارية من اليوم الأحد 11 ابريل 2021 وحتى يوم الثلاثاء 13 ابريل 2021 وتشمل على:

عرض قلاية رقمية بدون زيت ماركة بلاك اند ديكر 4 لتر بسعر 239 ريال سعودي بدلًا من 579 ريال سعودي.

عرض خلاط من نتشري بوليت بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.

عرض مايكروويف 20 لتر من جيباس بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 275 ريال سعودي.

عرض صانع السندويتشات ماركة تيفال بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

عرض قطاعة من كينوود بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 148 ريال سعودي.

تتوالى تخفيضات بنده في المملكة العربية السعودية، ونوافيكم باجدد العروض اليومية في السعودية والأسبوعية، بالإضافة إلى تنزيلات رمضان في السعودية 1442، تابعونا لمعرفة المزيد حول أوفر تخفيضات متاجر السعودية المميزة.