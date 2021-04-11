أجمل صور تهنئة رمضان 2021 للأهل والأصحاب أرق الخلفيات للموبايل وفيس بوك

أجمل صور تهنئة رمضان 2021 أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، مع حلول الشهر الكريم تبدأ إرسال البرقيات والتهنئات عبارة عن رسائل أو صور جميلة معبرة عن المحبة والمعايدة من القلب لكل الأهل والأصحاب وأي شخص تريد تهنئته، فيما يجب على كل شخص قبل رمضان إذا كان يخاصم أحداً فـ ليبدأ بالمصالحة وتقديم الحب والخير وصفاء النوايا من الداخل لكي تبدأ صوما مع الصلاة في هذا الشهر المبارك المليء بالبركة، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من صور رمضان 2021 كلها جديدة يمكن إرسالها معايدة لكل الأحباب كـ رسائل للواتساب أو ممكن خلفيات على الموبايل وتغير صورة البروفايل الشخصي للفيس بوك احتفالا بقوم رمضان 1442..كل عام وأنتم بألف خير.

أجمل صور تهنئة رمضان 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 في مصر والسعودية

قامت المملكة العربية السعودية باستطلاع الهلال مساء اليوم الأحد وفي حالة تعذر الرؤية سوم يكون الاستطلاع غداً إن شاء الله الإثنين الموافق الثلاثين من شهر شعبان، لذلك معظم التوقعات يكون شهر رمضان الكريم هذا العام في السعودية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أبريل 2021 م، كما يختلف موعد حلول شهر رمضان 1442 في بلدان أخرى بحسب الفلك في كل دولة، فيما يحرض جميع المسلمين في أنحاء العالم على المواظبة في الصلوات ومعرفة مواقيت الصلاة (الإفطار والسحور) و موعد آذان المغرب وآذان الفجر، حيث تكون إمساكية رمضان على حسب البحوث الفلكية في كل مدينة بالمملكة تختلف بدقائق عن غيرها، كما تتناقص عدد ساعات الصيام دقيقة كاملة منذ أول يوم رمضان كل يوم حتى نهاية الشهر الكريم.

أما عن رؤية الهلال في مصر سيكون عقب صلاة المغرب سوف تقوم البحوث الفلكية المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان وغلباً أنه سوف يكون غداً هو المتمم لشهر شعبان على أن يكون بداية شهر رمضان 1442 هو الثلاثاء.