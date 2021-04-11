رسائل تهنئة لشهر رمضان 1442/2021 لمشاركتها لحالات الواتس اب والفيس بوك

في غضون أيام بسيطة سيحل علينا شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره كافة المسلمين في كافة أرجاء العالم، ويعد هذا الشهر هو شهر الغفران والتقرب الى الله عز وجل بصالح الأعمال، وبمجرد أقتراب هذا الشهر يبدأ المسلمين بتبادل التهاني مع الأهل والأقارب والأصدقاء، وارسال رسائل تهنئة رمضان، ولهذا يبحث العديد من الأشخاص عن مسدجات مميزة ليرسلوها الى أحبتهم، وفي هذا المقال سنتحدث عن رسائل تهنئة شهر رمضان المبارك.

رسائل تهنئة لشهر رمضان

شهر رمضان المبارك هو ذلك الشهر الذي فرضه الله عز وجل على المسلمين، وأمرهم بصيامه وقيامه، ويقصد بالصيام الامتناع عن كافة المحرمات بجانب الامتناع عن الطعام والشراب، يصوم المسلمون بداية من أذان الفجر وحتى أذان المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالفطور ويؤخر السحور، وقد أنزل القران الكريم في شهر رمضان المبارك، وصوم شهر رمضان فرضه الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة ولا يسقط الصيام الا بشروط خاصة ذكرتها الشريعة الاسلامية.

رسائل تهنئة حلول شهر رمضان 2021