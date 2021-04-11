نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف شاشات ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟرﯾر اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وتنزيلات بدءا من 20% وحتى 57% على مختلف شاشات التليفزيون الذكية في المقال التالي

شاشات ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟرﯾر اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، ﺷراء ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻌرض واﻟﺗﻠﻔﺎز اﻟﻣﻧزﻟﻲ أﻣر ﺻﻌب وﻣﻌﻘد ﺧﺎﺻﺔً إذا ﻛﻧت ﺗﺑﺣث ﻋن أﻣﺎﻛن ﻣوﺛوﻗﺔ وﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟﺟودة واﻟﻣﺎرﻛﺎت تحتل jarir bookstore مكتبة جرير مركزاً تجارياً متميزاً ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣن أول اﻟﺧﯾﺎرات إذا ﻛﻧت ﺗرﯾد ﺷﺎﺷﺔ ﺳﺎﻣﺳوﻧﺞ أو إل جي أو هواوي، ﻟﯾس ﻋﻠﯾك إﻻ أن ﺗذھب إﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑات ﺟرﯾر. عروض جرير اليوم على اﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻟذﻛﻲ تخفيضات جرير إل جي 86 بوصة، دقة 4k، اللون اسود، سعر المنتج 7999 ريال سعودي بدلاً من 18499 ريال سعودي.

عرض جرير إل جي 75 بوصة، تلفزيون ذكي، اللون أسود، سعر المنتج 4799 ريال سعودي بدلاً من 10299 ريال سعودي.

بطاقة سامبا جرير، إل جي 55 بوصة، تلفزيون ذكي، دقة 4K، اللون أسود، سعر المنتج 2599 ريال سعودي بدلاً من 4199 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير، إل جي 65 بوصة، دقة 4k، الترا ناون، سعر المنتج 3899 ريال سعودي بدلاً من 8799 ريال سعودي.

التقسيط من جرير، هيتاشى 49 بوصة، دقة 4k، تلفزيون ذكي، اللون أسود، سعر المنتج 1349 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير للشاشات الذكية عروض جرير سوني 85 بوصة، دقة 4k، تلفزيون اندرويد، اللون أسود، سعر المنتج 8799 ريال سعودي بدلاً من 10999 ريال سعودي.

عرض جرير هاير 65 بوصة، دقة 4k، تلفزيون اندرويد، اللون أسود، سعر المنتج 2999 ريال سعودي بدلاً من 6549 ريال سعودي.

تخفيضات جرير سكاي وورث 75 بوصة، دقة 4k، تلفزيون اندرويد، سعر المنتج 3799 ريال سعودي بدلاً من 6499 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هايسينس 70 بوصة، دقة 4k، تلفزيون ذكي، اللون أسود، سعر المنتج 3099 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 99 ريال سعودي.

شاشات مكتبة جرير سامسونج 58 بوصة، دقة 4k، تلفزيون ذكي، سعر المنتج 2499 ريال سعودي بدلاً من 4399 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة شاشات ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟرﯾر اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وتنزيلات بدءا من 20% وحتى 57% على مختلف شاشات التليفزيون الذكية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف شاشات ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟرﯾر اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وتنزيلات بدءا من 20% وحتى 57% على مختلف شاشات التليفزيون الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.