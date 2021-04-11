نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض اكسترا الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والتكييفات ومبردات المياه في المقال التالي

تقدم عروض اكسترا أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومع دخول فصل الصيف وبداية ارتفاع درجات الحرارة فإنها تقدم عروض خاصة على مبردات المياه، وأيضاً تخفيضات جبارة على التكييفات الهوائية بمختلف أنواعها وأحجامها بمركات عالمية وجودة مثالية وخصومات تصل 47%، مع كل هذا فإن مفاجآت شركة اكسترا المحدودة لم تنتهى لعملائها الكرام فإنها توفر أيضاً إمكانية التوصيل إلى المنازل مجاناً كما أن هناك هدايا شراء مجانية قيمة بالإضافة إلى الاسترجاع النقدي في بعض الأجهزة، حقا فإن عروض هذا الأسبوع الرمضانية من اكسترا لا يجب أن تترك فسارعوا بالذهاب إلى أقرب فرع من فروع أكسترا المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية واغتنام الفرص. عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية الصغيرة والمنزلية: عرض المنتجات الأكثر مبيعا على ماكينة قهوة بوش سعة 1.7 لتر متوفرة باللون الفضي بسعر 5,499 ريال سعودي مع هدية شراء مجانية بقيمة 250 ريال.

عجانة كينوود شيف سينس على قوة 1700 وات رمادي بسعر 4,199 ريال سعودي بدلاً من 4,999 ريال، مع هدية شراء مجانية بقيمة 250 ريال. دايسون مكنسة كهربائية لاسلكية، قوة 525 وات، سعة الغبار 740 مل متوفرة باللون الفضي/ أزرق بسعر 2,765 ريال سعودي بدلاً من 3,069 ريال، مع هدية شراء مجانية بقيمة 250 ريال.

دايسون منقي هواء فضي/ أبيض بسعر 2,666 ريال سعودي بدلاً من 3,069 ريال، مع هدية شراء مجانية بقيمة 250 ريال. مكنسة كهربائية بناسونيك قوة 2500 وات باللون الأحمر بسعر 1,719 ريال سعودي بدلاً من 2,299 ريال، مع هدية شراء مجانية بقيمة 250 ريال.

عرض محدود على فيليبس إس 9000 بريستيج، ماكينة حلاقة جاف ورطب، مع شاحن لاسلكي بسعر 1,709 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال، مع استرجاع نقدي بقيمة 171 ريال، أي يصبح سعرها (1,538 ) ريال بعد الاسترجاع النقدي. هوفر بلاتنيوم، مكنسة التنظيف العميق لغسل السجاد، قوة 1200 وات بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال، مع هدية شراء مجانية بقيمة 250 ريال.

عرض المنتجات الأكثر مبيعا على باناسونيك فرامة لحم، قوة 2700 وات بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,659 ريال. عروض التكييفات الهوائية ومبردات المياه: عرض الأكثر مبيعا، الزامل مكيف جداري 22000 وحدة بارد بسعر 2,489 ريال سعودي بدلاً من 3,999 ريال، مع هدية شراء مجانية بقيمة 379 ريال.

هاير مكيف جداري، 18400 وحده، مع أيونيزر، فلتر نانو أكوا بارد بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 3,199 ريال، مع هدية شراء مجانية بقيمة 250 ريال. كلاس برو مكيف جداري، 22000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات بارد بسعر 2,099 ريال سعودي بدلاً من 3,099 ريال، مع 2 هدية شراء مجانية بقيمة 429 ريال.

كلاس برو مكيف جداري، 18000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات بارد بسعر 1,699 ريال سعودي بدلاً من 2,499 ريال، مع 2 هدية شراء مجانية بقيمة 429 ريال. عروض محدودة على دورا برادة مياه طاولة، حار وبارد متوفرة باللون أبيض رمادي بسعر 376 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال، مع استرجاع نقدي بقيمة 38 ريال، ليصبح سعرها 341 ريال بعد الاسترجاع النقدي.

كلاس برو براد مياه عمودي بارد وحار، مع ضاغط التبريد عالي الكفاءة، خزان مياه ستانلس ستيل، مع وجود قفل للأطفال بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال، مع استرجاع نقدي بقيمة 38 ريال ليصبح سعرها 341 ريال بعد الاسترجاع النقدي. الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض اكسترا الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والتكييفات ومبردات المياه - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أحدث عروض اكسترا الرمضانية على الأجهزة الكهربائية والتكييفات ومبردات المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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